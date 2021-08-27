香港電影《女人街，再見了》以香港知名地標「旺角女人街」為拍攝背景，電影由香港導演關永中執導，已故香港影帝廖啟智與女星劉心悠和吳卓羲與香港天才童星梁珈榕共同演出，也是今年3月過世的廖啟智的遺作之一，觀眾可以藉由此片見到他的精彩演技。

《女人街，再見了》以香港最大的露天賣場女人街為背景，描述在這條街裡，形形色色小人物的人情和故事，雖然女人街是香港著名的地標，但甚少有電影以此場景為主要拍攝地點，因為街的小販眾多，街巷窄小，協調溝通難度頗高，也考驗劇組的變通能力，女主角劉心悠說：「真的很少見到這樣深入拍女人街的作品啊！」

廖啟智在《女人街，再見了》中也有吃重演出，他扮演賣衣服的攤商，性格粗魯又好賭，但他心軟收留了非法留在香港的小男孩小東，兩人情如父子，在女人街中相依為命。為了演出，廖啟智總是一頭亂髮又弄黑了牙齒，再穿上廉價變形的破衣服，在女人街實景揩攝時，出色的演技讓他神形都入戲，言行舉止都和街邊小販無異，演活角色，不少觀眾認出他來，都沒有意讓到他在拍戲，以為他現在過得潦倒，要到女人街賣衣為生，證明他的演技入魂，非常專業。

《女人街，再見了》故事描述小東（梁珈榕 飾）是一個非法居留兒童，從小跟著衫佬（廖啟智飾）在旺角的女人街相依為命，小東每天模仿一般的小孩，穿上製服假裝上學。每天小東都會到衫佬的貨倉尋寶，再到他的秘密基地，也認識了年齡相仿的小女生欣欣。

與此同時，黑幫大佬火屎哥為了躲避員警的搜捕，將偷回來的鑽石贜物藏到貨車司機珮怡（劉心悠 飾）的貨物之中，也因為這些鑽石讓子豪（吳卓羲飾）與珮怡相識。一場賊贓與一椿綁架案件在女人街交錯上演，讓他們四人不得不假扮一家人躲避危險，但因此讓小東得到了家的感覺，而四人的命運走在一起，殊途同歸 。《女人街，再見了》將於9月10日在台上映。