台中市議員鄭功進爭取在東南區舉辦台中爵士音樂節。（盧金足攝）

台中市議會27日進行市政總質詢，議員施志昌提議台中爵士音樂節可於甲安埔地區舉辦、議員鄭功進則提議於東南區舉辦，對此，台中市政府表示，將於9月至10月邀請逾百組台中市街頭藝人展演爵士音樂等多元活動，安排於各區精彩演出，市府各單位也已在各區規劃辦理各項藝文活動，讓所有市民都能親身體驗文化饗宴。

議會市政總質詢第一天，市議員鄭功進、林祈烽及施志昌分別為各自選區的「後疫情」請命，希望市府能盡速提出振興百業，真正有感因應政策。

鄭功進強調，不論是表演工作者或是熱愛藝文的觀眾，大家這陣子「宅在家」悶壞了，整個暑假大大小小，至少有上百場以上的活動停辦。眼看台中市文化局大概只剩年底，還有一場最大規模的爵士音樂節，有望在符合防疫規範及人數控管前提下，舉辦「小型、多場次」的藝術饗宴，特別希望提醒市府團隊，在研議配合防疫轉型改採遍地開花的演出形式時，絕對不要遺忘東南區。

鄭功進說，除了有南區復興路上，老酒廠成功轉型的文創園區、人文薈萃的公共資訊圖書館，還有東區台中火車站前的鐵道文化園區及星泉湖畔的湖濱生態公園，甚至綠空鐵道橋下的廣場展演空間，都是非常適合爵士樂演奏的好場域。

他希望市府在爵士音樂的推廣，也能趁著此次的防疫危機，變成強化推廣的轉機，除了原有的草悟道及市民廣場之外，也給東南區的在地居民一個賞心悅耳的機會。

施志昌關切甲安埔藝文活動，在地的孩子參加藝文表演、活動絕大部分都必須往市區跑，如果搭乘交通工具，不含等車時間最快也必須花上一個半小時，來回等於需要三個小時。

施志昌建議，既然爵士音樂節都有規劃要分多場次舉辦，那不如將部分場次拉來甲安埔舉辦，不管是大甲鐵砧山雕塑公園、外埔忘憂谷或是大安濱海樂園，都是很好的選擇。尤其現在疫情的關係，即使是室外人數也有限制，最好在愈開闊的地方舉辦愈好。

文化局表示，為振興國內藝文產業，市府自8月起陸續推出台中兒童藝術節，也結合聞名國際的爵士樂器薩克斯風生產地后里區辦理樂器節，還有在各區登場的逍遙音樂町。

此外，為振興街頭藝術發展，將於9月至10月邀請逾百組台中市街頭藝人展演爵士音樂等多元活動，安排於各區精彩演出。另市府各單位也已在各區規劃辦理各項藝文活動，讓所有市民都能親身體驗文化饗宴。

文化局強調，台中爵士音樂節自2003年開辦以來，以自由即興的風格展現多元的音樂型式，呼應台中市輕鬆、悠閒的文化特色，吸引眾多國內外民眾共同參與，成為台中市最具吸引力的國際文化節慶品牌活動。

今年因應疫情變化，文化局依專家學者與相關業者建議，在兼顧防疫安全下，將採穩健式解封、漸進式鬆綁逐步恢復藝文活動。

2021年台中爵士音樂節巡演活動，將於10月中下旬於市民廣場和草悟道周邊合適的空間場域舉辦，規劃多場結合爵士元素、呈現在地品牌特色活動，於後疫情時代提供表演藝術團隊演出的機會，打造讓樂迷安心參與藝術饗宴，達到實質振興藝文團體與地方產業的目標。