網購商機大，疫情期間更讓電商的生意旺到不行，吸金的同時也吸引到詐騙集團注意，不少民眾因此不小心收到詐騙包裹，白白付下冤旺錢。一位女網友轉貼「常見詐騙包裹名單」，提醒大家若在取貨時看到這些名字，務必要提高警覺，小心受騙。

不少民眾收過超商詐騙包裹，白白付下冤旺錢。一位女網友轉貼「常見詐騙包裹名單」，提醒大家務必要提高警覺。(摘自爆廢公社公開版)

女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上提醒民眾，超商取貨時要特別小心，最近很多詐騙集團會先蒐集個資，再把包裹寄到超商，「領貨時一定要先查看是不是自己購買的商品」。

另外，網路上還流傳一份詐騙包裹名單，女網友分享，只要看到包裹上寫「非賣家」跟「XX代寄」就要留意。她強調，這些名單為物流業名字，不代表一定是詐騙，只是機率較高，所以在取貨時一律要提高警覺，確認是不是自己訂購的商品。

貼文曝光後，網友紛紛轉貼、分享這份名單，有人指出，這些僅為務流商的名稱，是詐騙人士請他們轉運包裹至台灣，再由台灣的宅配業者替他們配送包裹，所以只負責轉運與配送的轉運方與宅配業者根本不知道裡面是什麼東西。「是看代寄跟非賣家才對，不是看物流商」、「重點還是自己在哪買、買了什麼東西！名單中很多常見物流商，黃色膠帶也不是絕對」。