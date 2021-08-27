美國新生代天后海爾希（Halsey）近日可以說是雙喜臨門，不僅與編劇男友 Alev Aydin 在上個月喜迎他們的第一個孩子，27日也終於正式推出第四張全新專輯《If I Cant Have Love I Want Power》，以音樂記錄面對懷孕生子的喜悅與恐懼；唱片公司甚至還大手筆推出好萊塢大片規格的專輯概念同名電影，於歐美多國戲院上映，展現女王回歸的霸氣風範。

過去海爾希曾揭露自己有子宮內膜異位的症狀，更在 2015 年巡迴演出期間流產，海爾希表示：「我現在已經26歲了，我不僅經濟狀況獨立、穩定，而且我也花了很多心力才懷上這個孩子。」即便如此，當她正式對外宣布懷孕喜訊時，卻在網路上看見部分網友懷疑的聲音。

「大家開始討論『妳還這麼年輕，工作上還大有可為，而且妳還沒結婚欸！』但假設我沒懷孕，我可能到了30幾歲，或許發行了第七張冠軍專輯，但卻因為太沉迷於工作，導致我沒有一個自己的家庭，甚至可能會孤獨死去。」因此她決定聽從自己的心，霸氣回覆：「我只想說到底關你們X事！我要做我想做的事，做我覺得對我來說很重要的事！」

在懷孕期間海爾希決定減少使用社群媒體，不讓自己的情緒受到外界影響，「過去六年我是一個對外完全開誠布公的人，但社群媒體帶給我的負面壓力，已經不再是只有我一個人的事了，這可能牽動著我肚子裡寶寶的神經系統健康，所以我必須做出這個決定。」

海爾希在此次專輯中記錄懷胎十月的心路歷程，也藉由大尺度的袒胸露點專輯封面照，盼能消除大眾對於女性身體與親餵母乳的偏見。全新專輯《If I Cant Have Love I Want Power》全台數位平台已經上線。