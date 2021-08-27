人稱「戰痘醫師」的皮膚美容外科醫生珊卓拉李位在美國洛杉磯的診所，疫情期間預約病人仍是絡繹不絕，在全新一季的《戰痘醫師》節目中，她將再度展現高超技術與同理心，幫助病人重拾健康自信的人生。

為了幫助來自全美各地的病患解決惱人的皮膚問題又能同時做好防疫工作，戰痘醫師先透過線上疹療初步了解病人的狀況，另外將諮詢室移到通風的戶外並隔出安全距離，同時測量每個人的體溫，還準備了移動式的洗手機，讓病患在進入室內之前確實洗手，將防疫工作做到滴水不漏。

前來求診的病人大部份不只是為了美觀，而是這些經年累月形成的脂肪瘤已造成他們生困擾甚至因此而感到自卑，像是困擾病患多年的臉上的胎記或頸部蟹足腫等罕見的疾病，因此每集節目中，珊卓拉李醫師不只會仔細地了解每位病患不同的狀況， 也會細心的考量到患者的心理狀態而提出最好的建議。

本季首位病人是現年37歲的莫妮卡，從小就被臉上名為「脂腺母斑」胎記困擾的她，不僅常被同學言語霸凌，笑她是義式臘腸披薩臉，還因為胎記在求職時被面試官貼上標籤，無緣從事她熱衷的兒童教育工作，即便她有幼兒發展教育學位也一樣。莫妮卡沮喪地說：「目前我在一家電影院工作 ，萬聖節期間有位女士來買票 ，她因為我的外表而問我是在模仿哪一個萬聖節角色，那很傷人！我很難過。」

另一位是原本樂觀開朗的的潔姬，9年前右背長出脂肪瘤後卻讓她再也快樂不起來，1年前潔姬的腫塊迅速長大了3倍之多，嚴重影響生活品質。她黯然地說：「自從腫塊長大之後我就避免出門見人，要不是因為我的園藝工作，我可能永遠不會離開房子 。」

還有後腦勺有一些很大腫塊的雷吉，25年來總是用帽子來遮掩患部，卻因為幾段不愉快的醫病關係對醫生完全失去信心，在妻子的鼓勵下雷吉同意求診。經診斷，雷吉患的是伴隨「回狀頭皮 」狀況的「頸部蟹足腫性痤瘡」，複雜程度讓珊卓拉李醫師不得已宣布：「我擔心這已經超出我的能力範圍！」讓雷吉聞言感覺自己瞬間掉落地獄。

這位一心期待能擺脫頸後腫塊，重新對妻子宣讀婚誓的帽子老爹，最後是否能否美夢成真，將在8月30日起每星期一晚間9點於TLC旅遊生活頻道播出的《戰痘醫師》揭曉。