私下互動逗趣。三立提供

劇中談格差戀。三立提供

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《戀愛是科學》本周日（29日）復播，觀眾最期待的3對CP也將有全新發展與關卡，吳念軒將面臨超強情敵宥勝的挑釁，對前妻莫允雯念念不忘，決定展開猛烈追求攻勢。林禹能否成功將鄭暐達「掰彎」，順利把鋼鐵直男收編？還有葉全真、許懷民這對格差戀「農夫CP」，本周許懷民耍浪漫，往葉全真額頭一吻，展現熟男熟女的不同浪漫。

劇組本周將拍攝殺青戲，時隔多月，葉全真再次見到劇中心儀對象許懷民，第一個想法竟是「能不能不要這麼虐」，笑說：「這對的情路有點坎坷，希望可以給我們一個完整結局。」她在劇中飾演女菁英，透過相親遇見學歷、收入都不如她的農夫男，兩人因此開啟一段「格差戀」。

葉全真表示，若遇到欣賞或心動對象，腦中難免會先閃過對方的身分、地位是否相近，彼此是否有未來等，她曾交往過條件、地位差距大的對象，但也坦言：「對方是優越的一方，我是較弱勢的一方，被外界視為較弱的一方會比較敏感且缺乏安全感，另一方反而較願意包容。」最後這段感情因無法克服差異，無疾而終。

葉全真現在選擇戀愛對象的條件也和以前不同，認為相處上能彼此感覺自在最重要，不需要再為彼此去配合對方，能互相體諒，不會讓彼此產生不舒服的感覺。她表示若真遇到對的人，即使要她離開五光十色的舞台，和對方到鄉下過簡單田園生活也願意，「返璞歸真不會是一件夢幻的事，需要2人有深刻的理解，一同成熟的面對，這是我夢想的境界」。

許懷民在戲裡展露熟男戀愛時可愛靦腆的一面，和葉全真約會結束後，在她的額頭上輕輕一吻，甜度百分百。許懷民笑說，他也是個會親吻女生額頭的人，他認為愛情跟身分懸殊沒有關係，但是跟努不努力很有關係，沒有人會永遠等待一個停滯不前的人。

若現實中愛上身份懸殊的對象，天蠍座的他會努力讓自己成為更好的人，且心態是「妳不愛我試試看，有一天我更好了，讓妳愛不到」，語氣間展現天蠍男的上進與自信。