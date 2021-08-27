大陸針對網路媒體與社群亂象連出重拳整治，官方的國家網信辦發布消息指出，將開展網站平臺和自媒體專項整治，對一些網路財經與公眾平台帳號等「黑嘴」自媒體的違規違法行為，包括違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政樂、唱衰金融市場、造謠勒索等進行專項整治。預料此舉一出手，目前在網路上各類虛假消息與網路操作的亂象可以獲得整治，但言論空間亦將大幅緊縮，未來可能會迎來一段時間的網路言論寒冬。

據《人民日報》客戶端報導，大陸國家網信辦決定自8月27日起開展「清朗．商業網站平臺和自媒體違規採編發佈財經類資訊專項整治」。這次專項整治行動重點聚焦財經類自媒體帳號、主要公眾帳號平臺、主要商業網站平臺財經版塊、主要財經資訊平臺等網上傳播主體等等。

報導說，這些自媒體一段時間以來屢屢發生違規發佈財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等違法違規行為，嚴重擾亂網路傳播秩序，網民反映強烈。

在今天召開的專項整治部署會上，國家網信辦負責人表示，即日起至10月26日，為專項整治的第一階段。整改期間，國家網信辦將會同經濟、財政、金融、證券、保險等財經主管部門，督促指導主要商業網站平臺對照專項整治要求，集中清理一批違規發佈的財經類資訊，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平臺，封禁關停一批充當「黑嘴」的自媒體帳號。10月26日後，網信辦將對第一階段專項整治情況進行評估，視情況開展下一階段整治。

國家網信辦說，此次專項整治重點聚焦4類網上傳播主體，重點打擊8類違規問題：一是胡評妄議、曲解財經政策與宏觀經濟資料，惡意唱空、唱衰經濟等；二是毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報導評論等；三是散佈小道消息進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；四是轉載合規稿源財經新聞資訊時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為；五是充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；六是炒作負面資訊對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；七是炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷商業課程與保險產品等；八是未嚴格履行身份認證程式，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

由於此次針對網路與社群輿論及知名演藝界人士與網路紅人的整頓規模既廣且深，長期野蠻生長的網路環境將清理一些飽受批評的亂象，但相對地也會壓縮網路言論空間，一般網站與網民將轉向消費具有正能量的網路訊息內容。