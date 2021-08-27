余鑑紘是國家級輕艇教練，在南港高中任教20年。（余鑑紘提供／游念育台北傳真）

為了能夠帶領學生在國際賽事中取得好表現，余鑑紘更協助聘請外籍教練幫學生訓練。（余鑑紘提供／游念育台北傳真）

敬師月即將來臨，為感謝教師的貢獻，北市教育局在台北孔廟舉辦「北市敬師月活動啟動儀式暨優良教師頒獎」，提供教師多項消費特惠價格及免費獨家好禮。本年度優良教師共有52人接受表揚，其中，南港高中教師余鑑紘是國家級輕艇教練，今年5月他不畏疫情肆虐親自率領學生前往泰國參加東奧資格賽，幫助學生圓夢。

余鑑紘是國家級輕艇教練，在南港高中任教20年，為了能夠帶領學生在國際賽事中取得好表現，更聘請外籍教練協助學生訓練，也常自掏腰包解決學生的生活問題，余鑑紘說，許多學生是經濟弱勢，參加許多賽事可能搭車需要車資，因此，買輛車來載學生。

余鑑紘指出，也有學生從外縣市來台北，但學校沒有提供宿舍，所以在學校附近的公寓租了一間房，並許多家長幫忙下整理下，讓學生有地方住；今年他也親率學生到泰國參加奧運資格賽，他說，很感謝體育署的幫忙，讓選手能接種疫苗，有更多的保護力。

余鑑紘說，這次參加資格賽，與過去不同的是要隔離，所以必須建立選手的信心，像是到泰國隔離期間，要如何延續訓練強度，輕艇是水域運動項目，隔離期間沒辦法碰水，水感、體能會差很多，所以賽前就透過不同方式模擬，讓學生在隔離期間可以運用器材鍛鍊，在隔離飯店可維持體能技巧，就比較有信心。

另外，這次接受表揚的還有博嘉國小的老師黃冠達，由於博嘉國小位處偏遠地區，受到少子化衝擊，曾面臨減班廢校危機，黃冠達在102學年起擔任教務主任，引導團隊發展特色課程，讓學生近乎翻倍成長。