新聞網站「The Drive」25日報導，美國海軍已取消在F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機上配備適型油箱（CFT）的計畫；該設備是F/A-18E/F第3批次（Block 3）的關鍵能力之一，用於提升美軍航艦打擊群的防空警戒範圍，以對抗中國大陸等對手的長程反艦武器。

波音公司（Boeing）在聲明中告訴《謝波德新聞》（Shepard News）航空編輯馬丁（Tim Martin），未來交付給美國海軍的F/A-18E/F Block 3「不會配備適型油箱」；美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）稍後確認，在成本、作業時程和實際表現的考量下，其已於今年1月6日書面通知波音暫停與適型油箱相關的作業。不過該公司強調，芬蘭、加拿大等潛在出口客戶仍能採購配備適型油箱的F/A-18E/F。

目前仍不清楚美國海軍在F/A-18E/F的適型油箱計畫上遇到什麼問題，不過「The Drive」指出，由於該設備仍能提供給其他潛在使用國，且海軍先前曾透露，搭載適型油箱的F/A-18E/F在航空母艦測試中出現「技術、結構和維護問題」，因此推測適型油箱可能會在航艦起降作業中對F/A-18E/F帶來過大壓力，或難以在航艦上進行維護等。

適型油箱是F/A-18E/F Block 3的關鍵升級之一，能讓其航程增加約120海里（約222公里）。「The Drive」指出，由於F/A-18E/F未來將經常在機腹掛載紅外線搜索追蹤系統（IRST）莢艙，導致中線副油箱的容量減少1/3，影響航程；且在中國大陸持續發展長程反艦武器之下，擴展防空警解戒範圍對美軍航艦的安全十分重要，但即使在MQ-25A無人加油機服役後，由於F-35C也需要空中加油支援，其仍難以彌補F/A-18E/F失去適型油箱後損失的航程和武器酬載量。