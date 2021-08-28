蔡凡熙劇中男扮女裝。八大提供

林思廷（左圖右）劇中巧遇鍾政均。八大提供

魏蔓和鍾政均演出。八大提供

蔡凡熙為校園奇幻劇《超感應學園》首次挑戰男扮女裝，劇情中他穿薄紗、戴假髮潛入女生宿舍，看到自己的造型，他開玩笑說：「一開始還不確定呈現出來是怎樣，但後來發現自己好像滿適合的，覺得那天顏值有100分吧，比劉奕兒還美。」

蔡凡熙和劉奕兒劇中上演「意外之吻」，回想當下拍攝結束後見到劉奕兒時很害羞，至於他戲外的初吻經驗，「我的初吻是在高中，當時是我主動親對方的，親完後的心情很開心、很興奮，而且會開始思考下一次是什麼時候」。

飾演校花的林思廷，劇中巧遇高中家教老師鍾政均，約會過程中卻頻頻出現詭異事件，使得蔡凡熙、劉奕兒決定介入。魏蔓飾演過世後離不開未婚夫鍾政均的惡鬼，看到鍾政均與林思廷約會時，數次出手想傷害對方。

有一幕垃圾桶飛起後砸向2人的畫面，魏蔓坦言這是拍攝過程最難的場景，「現場要同時配合鏡頭、垃圾桶飛起的時間點，可以說是NG最多的一場」。同場對戲的劉奕兒與蔡凡熙，為了阻止垃圾桶砸傷人，一邊施法、還要掩人耳目假裝親嘴，劉奕兒說：「為了完美配合這一連串動作，當時我們連喊卡了都親著，嘴巴好像磁鐵一樣一直黏著。」