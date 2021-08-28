由楊祐寧擔任監製兼男主角的最新音樂職人劇《接招吧！製作人》，27日釋出首波預告，不僅有先前公布的主演陣容9m88、馬念先、陳昊森亮相，更驚見熱騰騰拿下今年金曲獎評審團大獎的萬芳，以及最佳樂團的落日飛車，超華麗的夢幻卡司陣容還有香港歌手許志安、鳳小岳、蕭煌奇、納豆、施名帥、李杏、曾少宗、Barry Chen、南瓜妮歌迷俱樂部、Trash。預告中也宣告將有更多角色陸續登場，讓不少影迷、歌迷都大呼期待究竟還有誰會加入，以完美展現故事背景中華語唱片圈最輝煌的黃金年代。

戲約不斷的楊祐寧在《接招吧！製作人》中飾演王牌音樂製作人，戲裡不只要懂音樂、還要懂人。楊祐寧為了和台語天王蕭煌奇合作，甚至走進柔道場，沒想到狂拿四次金曲獎最佳台語男歌手的蕭煌奇，竟也是柔道高手，超強實力碾壓楊祐寧，演戲過程全程來真的，沒有替身，楊祐寧多次被摔到臉色慘白，導演依然沒有喊卡。眾星雲集的預告中，也驚見剛奪下今年金曲獎評審團大獎的萬芳，她飾演「自己」以DJ角色貫穿整部劇、與楊祐寧有不少對手戲，她也開心表示：「很久沒見過戲感那麼好的演員，跟楊祐寧對戲真的很爽、很享受！」

楊祐寧（左）在劇中比柔道，沒想到蕭煌奇竟是柔道高手。（牽猴子提供）

《接招吧！製作人》故事背景發生在千禧年，電子舞曲、嘻哈、搖滾等新世代音樂崛起，與當時的流行音樂產生新舊曲風的碰撞，首挑大樑擔任女主角的9m88飾演的熱血菜鳥助理，還有以《刻在你心底的名字》爆紅的陳昊森飾演帥氣的創作樂團主唱，甚至金馬獎最佳男配角納豆飾演瘋狂DJ兼編曲家，都不停向飾演當年的王牌製作人楊祐寧發出挑戰。將在明年播出的《接招吧！製作人》不僅卡司強大，音樂性也讓人刮目相看。預告中可看見由南瓜妮歌迷俱樂部、落日飛車和Trash部分成員特別組成的「明星限定團」，以及片尾在楊祐寧的吉他伴奏下，9m88用獨特又迷人的嗓音獻唱一小段，讓歌迷大飽耳福。