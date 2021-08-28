宥勝、林予晞主演HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，今晚獲得新加坡亞洲內容大獎的「最佳亞洲喜劇節目」。

宥勝聽到消息後表示：「真的很開心，喜劇能獲獎，對我們來說都是很大肯定。要再次感謝葉天倫導演選角的賞識，以及北村導演對喜劇的堅持，還有所有工作人員的參與，這是整個團隊努力的結晶。」

宥勝表示，自己已準備好挑戰更多有別以往的角色，也一定會繼續帶著冒險的心迎接每個新身份，「謝謝大家的陪伴」。