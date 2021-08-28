宥勝、林予晞主演HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，今晚獲得新加坡亞洲內容大獎的「最佳亞洲喜劇節目」。
宥勝聽到消息後表示：「真的很開心，喜劇能獲獎，對我們來說都是很大肯定。要再次感謝葉天倫導演選角的賞識，以及北村導演對喜劇的堅持，還有所有工作人員的參與，這是整個團隊努力的結晶。」
宥勝表示，自己已準備好挑戰更多有別以往的角色，也一定會繼續帶著冒險的心迎接每個新身份，「謝謝大家的陪伴」。
宥勝、林予晞主演HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，今晚獲得新加坡亞洲內容大獎的「最佳亞洲喜劇節目」。
宥勝聽到消息後表示：「真的很開心，喜劇能獲獎，對我們來說都是很大肯定。要再次感謝葉天倫導演選角的賞識，以及北村導演對喜劇的堅持，還有所有工作人員的參與，這是整個團隊努力的結晶。」
宥勝表示，自己已準備好挑戰更多有別以往的角色，也一定會繼續帶著冒險的心迎接每個新身份，「謝謝大家的陪伴」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。