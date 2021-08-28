站在夢想與現實的十字路口，金曲新人獎得主?te壞特決定為自己勇敢一次，脫下人人稱羨的白袍，衝破舊有體制，闖出她的音樂路。

受訪時，「?te壞特」正趴在推拿床上整脊，她說罪魁禍首是參加金曲獎，腳上那雙鞋根10公分的粉紅色皮靴，「跟太高了，我隔天起床發現膝蓋、脊椎都動不了。」她邊說邊哀號，一旁不時傳來要她別亂動的警告聲。

2019年6月，?te壞特在YouTube上以單曲《Cazzo》初試啼聲，3個月後發表讓她走紅的單曲《睡不著》，渾厚的聲線配上隨興的

Lo-Fi曲風，馬上招來一批粉絲，兩個月內就突破20萬次點閱。聽她的歌，像是在啤酒裡游泳，順著她的慵懶嗓音慢慢向下沉，再被流暢旋律輕輕捧起，沉醉得不知不覺。

愜意紓壓的Lo-Fi Hip-Hop已經是歐美音樂市場的熱門曲風，在華語歌壇中卻不常見，?te壞特的首張專輯《A Bedroom of One's Own》就以「華語圈首張Chillhop樂風專輯」作宣傳，凸顯這類音樂在台灣的稀缺。而她夾雜英、台、華三種語言的創作，不僅補足華語市場的Lo-Fi Hip-Hop空白，也一舉奪下金曲獎第32屆最佳新人獎。

歌是紅了，但外界對這位連藝名都難念的創作歌手一無所知，因為人稱「神祕歌姬」的?te壞特，總以一頂大帽子半掩面，不願揭露真實姓名。直到今年初，她的真面目才因狗仔跟拍而曝光；而她沒有氣急敗壞，反倒大方在社群網站上秀出正臉生活照示人。

Lo-Fi、Chillhop： 前者為low fidelity（低傳音），以較低階的錄音設備製作音樂，產生一種隨興而自由的音樂風格。後者為融合爵士（jazz）與嘻哈（hip hop），加入電子與古典元素，而衍伸出的一種新音樂概念。

乖乖牌的唯一叛逆

大3休學「找自己」 意外獲音樂救贖

帽簷底下，?te壞特是今年剛從醫學系畢業的新鮮人，清秀臉龐還留著學生的青澀。取名「?te壞特」，是刻意以顏色為名，向她的偶像、同樣入圍本屆新人獎的YELLOW黃宣致敬；選擇white，也呼應她曾身穿白袍擔任外科實習醫師的身分。

提到與黃宣的競爭中勝出，?te壞特謙虛地說：「評審可能覺得我比較菜才頒給我，黃宣已經超過新人，是男歌手等級。」

從醫院走進歌壇，?te壞特其實還沒完全適應，就像頒獎典禮上穿了不合腳的鞋，雖然光鮮亮麗，卻讓她隱隱作痛。一度隱姓埋名、用誇張帽子遮住面容，就是希望能將私生活與演藝圈活動劃分開來，在現實生活裡繼續當個平凡的實習醫師。

「醫院的圈子很小，我希望可以保有原本的自由。在醫院，我就是小妹，醫師要我幹嘛就去，但做音樂是會被看見、要當焦點的，我才希望身分能分開。」她認分低調，不想惹人注目

但完成實習醫師訓練、取得醫學士學位後，她決定不再身兼二職，決定先給自己幾年時間，全力投入創作。「可以的話，我希望未來都可以用音樂過生活，只要可以滿足基本開銷就好。」她說。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1288期)