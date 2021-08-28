【發生在挪威北極地區】

世界上最大的鮭魚養殖公司近日從挪威峽灣釋放了4000加侖的氯，導致將近10萬條鮭魚死亡。根據《獨立報》報導，總部位於挪威的跨國企業格里格海鮮集團（Grieg Seafood）表示，這起洩漏事件發生在挪威北極地區阿爾塔鎮的一家魚肉屠宰場。

該工廠經理斯廷·托爾海姆（Stine Torheim）在一份聲明稿當中說：「這非常令人傷心，我們現在的重點首先是清理工作，我們將把有關這事件的所有真相向大眾公開，並確保此類事件不會再發生。」該公司表示，洩漏沒有對任何員工或其他人造成傷害。

【96000條魚全數死亡】

根據《獨立報》報導，警方Stein Hugo Jorergensen告訴挪威廣播公司NRK：「目前沒有毒氯氣被釋放到陸地上，但這起洩漏事故確實導致當時圍欄內的96000條魚全數死亡。」根據《獨立報》報導，挪威警方在推特上表示除了污染峽灣之外，氯還流入了大西洋，而相關人員正緊急在現場工作，並深入瞭解事故的大致情況。」

【對水中生物有短時間的劇烈影響】

格里格海鮮每年向北美和亞洲出口逾2.5萬噸鮭魚，依照挪威海鮮行業的標準操作流程，格里格海鮮使用氯氣對作業漁場的加工用水進行消毒。格里格海鮮表示，氯氣能在水中快速稀釋並分解，此次泄漏「對水中生物有短時間的劇烈影響」。該公司預計清理工作將耗時數日，這些已投保的死魚將由公司的青貯系統和船隻進行處理，格里格海鮮還將持續監控這些系統和船隻。

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資料來源：Olivia Rosane(Aug 12 2021).96000 Fish Die in Chlorine Leak at Norwegian Fish Farm. Ecowatch