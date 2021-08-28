【戴森球的巨型球體結構】

戴森球是一種的巨型球體結構，它完全包圍住太陽（或任何其他恆星）以利用其能量，對於人類來說，建立一個戴森球將是一個技術上的飛躍，戴森球體可以幫助我們從行星物種轉變為星際物種。研究人員曾提出如果在黑洞周圍建造像戴森球那樣的東西，也會取得很多能量嗎？這個答案是肯定的。

在恆星大小或超大質量的黑洞中，任何東西都休想逃離，甚至連光也不例外，然而科學家假設了宇宙中一些最極端的條件，並且發現在黑洞周圍竟產生了極具能量的過程，這篇發表在《皇家天文學會月刊》上的論文認為，這些過程將證明戴森球的理論是正確的。

【在黑洞周圍放置戴森球體】

由我國國立清華大學的天文學家蕭玉陽領導的研究小組，觀察了黑洞周圍吸積盤可能發出的輻射、它的日冕，甚至黑洞發出的相對論噴流。

結果數據都顯示所有這些現象都極其活躍，如果有任何一個先進的文明能夠駕馭它們，那麼該文明肯定不必擔心能量的匱乏。在這篇論文中，利用了卡爾達肖夫的文明指數，該指數起初是蘇聯天文學家尼古拉·卡爾達肖夫提出的概念，他認為宇宙中的文明可分為三個等級：Ⅰ型文明可使用母星上的全部能源、Ⅱ型文明能收集整個恆星系統的能源，對我們來說就是完全掌控太陽的輸出、而Ⅲ型文明則可以利用整個星系的能源。

該理論解釋說卡爾達肖夫Ⅱ型文明可以利用大約2020年所有人類使用能源的一萬億倍，考慮到這一點，在黑洞周圍放置戴森球體是最有效的解決方案。

【外星文明可以做到】

蕭玉陽告訴IFLScience:「通常，吸積盤可以提供10000倍甚至更多的能量，你可以從像太陽這樣的恆星獲得，因此我們不需要尋找1萬顆像太陽一樣的恆星，而只需要找到一個黑洞，並在其周圍建造一個戴森球體，這樣效率就會高得很多。」

就其本質而言，黑洞是非常令人難以置信的存在，即使是抓住它們的一小部分，我們的文明也將持續數十億年。

現階段身為人類的我們或許做不到，但也許外星文明可以做到，且如果這樣的結構存在於銀河系中，我們絕對可以探測到它。

圖片來源：iflscience

資料來源：Dr Alfredo Carpineti(2021AUG 18).Dyson Spheres Around Black Holes Could Be A Phenomenal Power Source For Alien Civilizations. Iflscience