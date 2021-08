【戴森球的巨型球體結構】

戴森球是一種的巨型球體結構,它完全包圍住太陽(或任何其他恆星)以利用其能量,對於人類來說,建立一個戴森球將是一個技術上的飛躍,戴森球體可以幫助我們從行星物種轉變為星際物種。研究人員曾提出如果在黑洞周圍建造像戴森球那樣的東西,也會取得很多能量嗎?這個答案是肯定的。

在恆星大小或超大質量的黑洞中,任何東西都休想逃離,甚至連光也不例外,然而科學家假設了宇宙中一些最極端的條件,並且發現在黑洞周圍竟產生了極具能量的過程,這篇發表在《皇家天文學會月刊》上的論文認為,這些過程將證明戴森球的理論是正確的。

【在黑洞周圍放置戴森球體】

由我國國立清華大學的天文學家蕭玉陽領導的研究小組,觀察了黑洞周圍吸積盤可能發出的輻射、它的日冕,甚至黑洞發出的相對論噴流。

結果數據都顯示所有這些現象都極其活躍,如果有任何一個先進的文明能夠駕馭它們,那麼該文明肯定不必擔心能量的匱乏。在這篇論文中,利用了卡爾達肖夫的文明指數,該指數起初是蘇聯天文學家尼古拉·卡爾達肖夫提出的概念,他認為宇宙中的文明可分為三個等級:Ⅰ型文明可使用母星上的全部能源、Ⅱ型文明能收集整個恆星系統的能源,對我們來說就是完全掌控太陽的輸出、而Ⅲ型文明則可以利用整個星系的能源。

該理論解釋說卡爾達肖夫Ⅱ型文明可以利用大約2020年所有人類使用能源的一萬億倍,考慮到這一點,在黑洞周圍放置戴森球體是最有效的解決方案。

【外星文明可以做到】

蕭玉陽告訴IFLScience:「通常,吸積盤可以提供10000倍甚至更多的能量,你可以從像太陽這樣的恆星獲得,因此我們不需要尋找1萬顆像太陽一樣的恆星,而只需要找到一個黑洞,並在其周圍建造一個戴森球體,這樣效率就會高得很多。」

就其本質而言,黑洞是非常令人難以置信的存在,即使是抓住它們的一小部分,我們的文明也將持續數十億年。

現階段身為人類的我們或許做不到,但也許外星文明可以做到,且如果這樣的結構存在於銀河系中,我們絕對可以探測到它。

圖片來源:iflscience

