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IC設計公司凌陽科技旗下小金雞—高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新，為何能在2020年迎頭趕上，甚至在全球筆電影像處理器（ISP）市占率，與龍頭廠瑞昱並駕齊驅？

3年前關鍵決策 市占大增

在此之前，凌陽創新在全球筆電影像處理器市占率僅達25~30%，遠低於瑞昱逾45%的局面。但凌陽創新在3年前的一項重大決策，卻成為3年後逆轉局勢的關鍵一著。

「大部分筆電的影像處理器，都是採用8吋晶圓廠的成熟製程；但是3年前，我們發現12吋晶圓廠的製程，在生產效率與產品效能上有很大的不同，在看到節能會是大勢所趨之下，決定改採12吋晶圓廠的製程。」接受《財訊》採訪時，凌陽創新董座黃洲杰透露，沒想到這成為2020年凌陽創新市占急起直追的轉機。

在2020年新冠肺炎疫情大爆發，宅經濟迅速發燒之下，帶動平板、筆電的需求暴增，一下子就把全球8吋晶圓廠的產能擠爆，導致影像處理器產能嚴重不足。這時，早已採用12吋晶圓廠製程的凌陽創新，產能相對於競爭同業都更加充裕，因此供貨上並未受到太大的影響；相較於IC供應量捉襟見肘的同業，也趁此機會吃下更多的訂單量。於是，2020年凌陽創新在全球筆電影像處理器市占率迅速跳躍至40%以上，幾乎與瑞昱不分軒輊。

在市場滲透率的大幅躍進，也如實反映在營收與獲利上。攤開凌陽創新的財報，2020年營收與獲利都創新高，而且幾乎是翻1倍的成長。

根據凌陽創新公布的第1季季報，第1季營收達5.65億元，年增率高達175.8%；每股盈餘達2.8元，獲利已超過2019年整年。《財訊》報導指出，2021年光是上半年合併營收就高達12.16億元，年增率達86.28%，相較於2020年整年營收18.23億元，達成率已有66.7%。

根據市調機構TrendForce（集邦科技）的預估， 2021年PC出貨量可望刷新紀錄，達3.27億台。市調機構的預估數據，也讓2021年凌陽創新的營收與獲利，增添更多的想像空間。

與凌陽創新合作長達5年的欣普羅光電總經理陳義文則指出，凌陽創新相較於國內外IC設計公司，不僅產品有很高的性價比，最大的價差甚至可高達4~5倍。

根據《財訊》報導，近年來，凌陽創新也從起家的筆電影像處理器持續拓展新產品線，如外掛攝影機、汽車鏡頭、內視鏡、取代掃描器的文件掃描儀、3D實物投影儀、智慧電表等，主力客戶群也遍及美國、中國與台灣。