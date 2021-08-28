一間績效好、市占名列前茅、營運團隊有企圖心的分公司，為何會屢屢傳出「即將被總部賣掉」？這不僅是無數消費者心中的疑惑，恐怕也是台灣家樂福團隊的疑惑。

近期，外國媒體不斷傳出台灣家樂福即將出售的新聞，路透尤其寫得斬釘截鐵，還大篇幅描述總部已委託摩根士丹利處理出售事宜、價格約落在16億歐元（約合新台幣530億元）等細節。

儘管台灣家樂福始終嚴正否認，日前記者會中，家樂福文教基金會執行長蘇小真更多次強調「沒有收到總公司任何訊息」，但一連串外媒爆料，已引發各界熱議。

就過去歷史來看， 台灣家樂福可說是名副其實的「集團資優生」，不僅營收連年成長，單店績效也勝過歐洲門市；就近期表現來看，去年6月，它才大動作宣布購併頂好與Jasons超市，新增200多家實體店，與全聯一較高下、爭奪超市霸主的企圖心明顯。如今，頂好更換招牌的改裝進度達95％，預計最晚8月底之前，就要大功告成。

成績單出色，為何屢傳被賣？家樂福總部與台灣家樂福，究竟發生什麼事？這又能帶給外商公司台灣經理人什麼啟示？

先看總部的情況。攤開家樂福集團2020年財報，清楚揭示總體營收較2019年微幅衰退2.7％，淨利大幅衰退了36.5％。

母集團財報洩端倪：

疫情衰退、重心轉向巴西

衰退主因，年報提到兩個重點。首先，集團營運據點以歐美市場為主，去年歐美各國大舉封城，儘管家樂福因販售生鮮食材，並不在關店限制中，但位處郊區、面積龐大，顯然不利於疫後情況。「我們觀察，多數民眾更傾向到住家附近、可快速買完離開的超市購物，大型量販店就被犧牲了，」年報中寫道。

其次，是封城導致觀光人潮幾乎歸零。儘管量販仍是主力業務，但在歐洲，家樂福集團也有數量龐大的超市與超商店型，地點多以商圈、地鐵站、觀光區為主。

反之，集團財報花了大量篇幅，強調拉丁美洲市場正以「令人振奮的速度」崛起，特別是巴西。家樂福2007年才進入巴西（編按：約比進入台灣晚了近20年），但如今，透過一連串擴點和購併，其今年上半年營收已一舉超越西班牙、義大利、比利時等所有歐洲國家，僅次於大本營法國。顯然拉丁美洲已成為集團現階段的核心目標。

「跨國公司必須從全球市場考慮，而不是單一市場（的績效）。當全世界都不好，可能危及到母公司的時候，就會想變現出一些錢來救母公司！」資誠會計師事務所前所長張明輝說。

他舉例，2008年金融海嘯時，正是因為荷蘭金融集團ING出現危機，才會將台灣獲利不錯的ING安泰人壽賣掉，併入富邦金控旗下，好回頭救母公司，大家的做法沒有太大差別。「至於為什麼選台灣？因為外資要收手，會賣容易變現的，（疫情）這種時候，不是誰好不好的問題，是看誰容易賣。」

前有集團總部獲利衰退，後有新興市場占走注意力和資源，我們不妨再來看看，台灣家樂福的情況。

市場太小，營收好也沒用

亞洲僅剩台灣不符效益

過去6年，台灣家樂福始終維持正成長。去年疫情爆發，它的營收仍突破新台幣740億元，近年淨利率也都維持在2.5％左右，即便台灣零售市場漸趨飽和，難有突破性成長，依舊不失職。而今年，它更喊出併入頂好和Jasons超市後，營收可望突破900億元！

面對這位集團資優生，總部究竟從何時開始，悄悄轉變態度？

「其實台灣去留這件事，法國總公司這幾年是一直有在評估的。不只評估台灣，而是它海外版圖一直在縮小，你一舉一動都變得很凸顯⋯⋯。」《量販解密》作者、曾任職家樂福全國公關經理多年的何默真說。

他透露，面對海外市場，總部向來有個「市占率不到前3名就撤出」的原則，近年由於集團轉型，更是變本加厲，變成不是第1名就撤出。這個策略，在內部稱為「交換整併」，意指確認某市場成長性有限後，總部即可把公司賣給當地第1名的競爭者，轉而將資源投入市占率更高、效益更好的國家。

這個原則，讓家樂福依序退出了日本、韓國、中國等市場，目前全亞洲，僅剩下表現優異的台灣。「但這又帶來另一個問題——當整個亞洲只剩下一個孤零零的台灣，總公司還是得派人力、耗資源去管理，那就變成『不具經濟規模』！」張明輝直言。這，或許是總部態度轉變的第一個原因。

第二個原因，在於台灣的「創新意義」已明顯大於「經濟意義」。元智大學管理學院管理才能發展研究中心主任吳相勳分析，台灣家樂福獲利率佳，但因為市場小，營收約只占全集團的3％左右，年報上對於台灣的敘述，也從早期的「成本控制出色」「單店績效超越歐洲」，逐步轉變為「小農產品與食物正義議題得到關注」「客戶滿意度系統成效高」。

「這可以看出一件事：台灣有一些不錯的專案，但是策略重要性沒那麼高。它的營收跟獲利是正的，但對整個集團的貢獻微乎其微，如果現在賣在高點，也是不錯的選擇，」吳相勳直言。

總部不給錢，頂好買得辛苦

後來收廠商贊助費惹議

值得注意的是，家樂福集團今年上半年財報指出，因為頂好挹注的關係，台灣營收確實成長了20.8％，然而扣除購併業績之後的同期比，卻衰退了1.4％，主因是疫情升溫，促使量販店人潮明顯下滑，與歐洲情況相仿，也成為台灣市場未來潛在風險。

「我想（台灣）家樂福這幾年應該會滿辛苦的。頂好挹注再多，超市占比還是很小，超市跟電商加總，也很難彌補量販衰退的業績。更何況還有一大筆裝潢費用⋯⋯」另一位業界知情人士透露，由於購併頂好的談判早從2019年就開始，談好之後就面臨疫情爆發，導致總部自顧不暇，就只給買下頂好的費用，200多間門市更換招牌、整合系統、更新電梯、冷藏櫃等設備的費用，光硬體改裝就十幾億，全由台灣家樂福自掏腰包，「他們只好把念頭動到廠商身上了！」

轉品牌授權，讓團隊續留

以長遠看「被賣」未必不好

今年3月，曾有罐頭、飲料、化妝品等11個公會連署，向公平交易委員會檢舉，指控台灣家樂福向3千多家供應商收取「開店贊助費」，總金額高達294億元。台灣家樂福強調，該金額非事實，但承認有收取贊助費，兩相對照之下，更能看出它的壓力。

疫情爆發，量販店趨勢衰退，一個急於自保的總部、一個快速崛起的新興市場，最終促使台灣家樂福的購併計畫，由雄心萬丈轉為腹背受敵。

但假使台灣家樂福真的被賣出，就一定是壞事嗎？倒也未必。業界普遍認為，買主資源才是最大關鍵，且極有可能轉為品牌授權，由原有團隊繼續經營。

「台灣團隊已經證明，他們有獨立運作的能力。大概就像是總部給一個課綱，台灣自己就能長出教學內容來，」吳相勳比喻，近年幾個重要專案，包括數位轉型、推廣小農契作農產品、便利購等，台灣家樂福幾乎都已全程獨立運作，總部並不干預執行。

而品牌授權，更是總部近年的常用策略，例如在印尼，他們就將60％股份賣給CT Corp集團，但品牌依舊叫家樂福；在中國，他們則讓出80％股權給蘇寧，更名「蘇寧家樂福」。

當瞬息萬變的商場，再加上疫情這隻黑天鵝，所有原先規畫好的賽道，都可能臨時急轉彎，或直接變此路不通。家樂福賣與不賣，仍舊是未知數，但這其中的種種思考，值得每一位工作者深思。