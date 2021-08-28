晶圓代工龍頭台積電成熟製程調漲20%後，傳出二哥聯電和力積電2022年在12吋晶圓代工價格將可望再度上調10～20％。財信傳媒董事長謝金河表示，IC設計業把設計好的產品交給晶圓廠製造，整個IC設計產業毛利率幾乎都從40%起跳，個個兵肥馬壯，如今晶圓製造業想通了，像聯電不蓋先進製程晶圓廠，還調漲代工價，帶動毛利率和股價拉升。

謝金河在臉書發文指出，台積電成熟製程調漲20%的價格，引發各界討論，其實，台積電以外的晶圓代工廠商老早就紛紛調漲價格了，台積電算是跟了上來，但這個漲價動作，很可能牽動半導體產業生態系的變化。

「過去一直以來，下游無晶圓廠(Fabless)的IC設計業者，把設計在好的產品交給晶圓廠製造，形成一個完整的代工產業鏈。這些年，沒有晶圓廠的設計業者，有了卓越的晶圓代工為後盾，個個兵肥馬壯。整個IC設計產業毛利率幾乎都從40%起跳，台灣股市最高價的公司都是IC設計公司，例如，矽力最高到4130元、信驊到2525元、譜瑞1825元、祥碩到2280元、聯發科最高也到1185元，高價股幾乎全被IC設計族群囊括。」

謝金河說，⁭這樣也引來晶圓製造業的反思，因為，蓋一座晶圓廠從千億元起跳，業者在建廠後必須攤提龎大的折舊費用，財報會很不好看，股價也會殺得很低。業者幾乎把所有風險攬在自己身上，卻照亮了沒有晶圓廠的IC設計業者。

他舉例，聯電這幾年想通了，不再蓋先進製程晶圓廠，毛利率從11%拉升至今年第二季31.25%，聯電股價也從10元左右跑到60元以上，現在甚至出現8家設計公司集資千億給聯電增建新產能。

「這個現象力積電的黃崇仁感受最強烈，2015年力晶半導體差一點出局。」謝金河表示，這一次大家擔心overbooking的問題，其實在2015年DRAM廠商大洗牌後，中國以舉國之力發展半導體，全球半導體業者大家都不敢再蓋新廠，但這些年，中國騙錢的多，真正蓋成的半導體廠少之又少，這回產業需求大旺，看起來半導體製造業仍有優勢，只是IC設計廠商要付出更大的代價，這個生態系統會有大變化！