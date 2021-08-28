信義房屋林口站前店店長汪耀崇入行32年，是信義房屋最資深的店長，從在街頭貼紅單到現在網路無接觸服務，更見證信義房屋從10幾家分店茁壯至近500分店；就算如此資深，也曾因業績不理想3度想放棄，但轉念過後，繼續在這條路上奮鬥。

汪耀崇國中時，家中房子被政府徵收，只獲得少數賠償金，媽媽在收拾細軟的背影令他難忘，他畢業後想憑藉所學建築專長，進入不動產業能更了解房地產專業，希望翻轉人生，因為這個初衷，56歲的汪耀崇在信義房屋一待就是32年。他從板橋開始，一路待過台北市中正區、新北市新莊、泰山、蘆洲、板橋、林口區等14家分店。

汪耀崇表示，30多年生涯中，有幾次想放棄，剛進入信義房屋半年時因為工時長、成績不如預期，跟當時店長提辭職，店長拜託他再留3個月帶新人，反而打通任督二脈業務越趨順利。而去年因為自己已是資深店長，因此他對自己的要求又更高，當業績沒有排進區內前三名而萌生退意，也在主管鼓勵下，再度轉念調適心態帶人帶心，提拔年輕同仁，反而讓他獲得不一樣的成就感。

任職信義30多年的他曾培育近20位店長，也不吝在同事遭遇困難時，分享經驗、幫助走過低潮。主因來自於他年輕時，雖有熱情但易衝動，曾有客戶在簽約現場有意反悔，他竟衝動現場嗆客戶「那你就不要買、今天就不要簽約了」。在主管幫忙下才得以收場。

近年來汪耀崇帶領分店同仁捲起袖子作公益，像他在泰山店擔任店長時，曾協助募二手物資義賣，並邀集附近居民參加，募款所得幫助低收入戶，他說，幫助人很快樂，而身為房仲業的一份子，他也相信，要善盡企業的社會責任，路才能走得長久。