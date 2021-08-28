根據統計數據，截至今年5月為止，台灣的新冠肺炎染疫重症患者中，有高達37%的比例患有糖尿病，同時比起一般民眾，染疫死亡風險也大約提高2至3倍。糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師表示，數據也顯示，無法穩定控制血糖者，比起穩定控制患者死亡風險更增8倍之多！這次的疫情具體呈現出糖尿病患穩定血糖值的重要性，不但是延緩疾病惡化，更是減少染疫重症機率的關鍵。

●心血管疾病風險與血糖控制、肥胖問題三者息息相關

臺灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋醫師表示，糖尿病、心血管疾病與肥胖問題息息相關，任一項疾病都非常容易引發另外兩項併發症。

糖尿病的常見併發症種類。(圖/糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師提供)

蔡世澤醫師則指出，過去許多糖友透過藥物控制血糖，卻未一併控管肥胖和心血管疾病風險，使共病可能性增加。

然而近年來治療日新月異，更多能有效克服糖尿病致病機轉、符合同時控管多項風險因子的治療選擇也陸續出現，幫助糖尿病患重拾健康並遠離疾病及重症危機。

●天然激素從源頭管理食慾！護心、控糖、顧體重

蔡世澤醫師指出，隨糖尿病治療日益精進，近年來在治療發展上，除了胰島素之外，也有注射型腸泌素這類能同時穩定血糖、體重，同時管控心血管風險的選項。醫師指出，胰島素與腸泌素都是體內原本就會有的賀爾蒙，都有控制血糖的效果，但是作用機轉不同。

腸泌素(GLP-1)可控制7種糖尿病致病因子。(糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師提供)

腸泌素能抑制胃的排空速度，並且促進大腦中樞神經產生飽足感，所以具有抑制食慾的效果。蔡世澤醫師表示，糖友若透過腸泌素降低食慾，等於從源頭控制血糖，也可以幫助患者建立良好進食習慣與認知。

謝宜璋理事長也表示，要有效達成護心、控糖、顧體重的治療目標，目前有排糖藥物以及腸泌素等治療選擇，其中排糖藥在心衰竭族群證實可以帶來治療好處，而腸泌素這類較為天然的治療選擇，可以降低中風等心血管疾病風險，並在血管方面帶來益處，對於有動脈粥狀硬化症病史或是高風險的糖友來說，是治療的另一選項。

遠離心血管風險的日常好習慣。(圖/臺灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋醫師提供)

不管是使用口服藥、胰島素或是腸泌素治療糖尿病，糖友都要做好血糖監測，才能知道特定藥物的效果以及自己適合的劑量。同時合宜的飲食與運動習慣，更是減少共病的唯一途徑，協助病友邁向長期穩定的健康生活品質。