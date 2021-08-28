幾起疫苗接種後死亡個案初步死因為主動脈剝離、心肌梗塞所引起的心包填塞，心臟內科醫師表示，部分民眾施打疫苗之後，血壓可能會比平常高一點，一旦血壓超過140/90，就應高警覺，如超過180/100，應緊急就醫。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，心臟外面包覆著二層膜，中間稱作心包腔，心包膜腔內含有約20至30ml為心包膜液，潤滑之用，減少心臟跳動時的摩擦。

如果心包膜液體累積，心包腔內壓力上升，到一定程度，就為心包填塞，要是壓力太大，可能在短時間壓扁心臟，造成猝死。

一般心包填塞可分為慢性、急性，前者以慢性發炎（心包膜炎）、肺結核、肺癌居多，病程緩慢，門診曾收治過就看過心包膜液超過1000ml的個案，如同小水桶，因患者心臟功能較差，壓力較小，致命風險反而較低。

相較之下，主動脈剝離、心肌梗塞所引起的急性心包填塞，致命機率相當高，一旦心臟血管破裂，大量血液灌進心包腔，瞬間高壓可能擠扁心臟，可能在幾秒鐘內，就失去意識。

王宗道說，主動脈剝離為血管壁中層受損及內膜破裂引起，若出現大血管破裂出血，血管根部撕裂，就會引發急性心包填塞，此時，致死率高達7成。

王宗道指出，心臟功能相當良好的人，一旦出現急性心包填塞，因心搏正常，心臟用力將血液打出去，但血液又從裂縫灌進心包腔，只需來回幾次，人可能就沒了。

臨床顯示，急性外傷、心臟破裂、甲狀腺機能低下、自體免疫疾病或血液腫瘤疾病均可能造成急性或慢性心包膜填塞，提醒民眾，如果應該養成固定測量血壓的習慣，一旦血壓偏高，且運動後出現胸悶、急喘等症狀，務必積極就醫。