在泌尿科門診最常聽到病人說: 「醫師，我聽人家說攝護腺肥大手術過後會變成性無能」、「醫師，我隔壁鄰居開完攝護腺肥大手術後就一直漏尿不停」。很多嚴重攝護腺肥大的病患，吃藥效果也不好，已經到了需要手術的地步，但卻因為上面這些疑問而遲遲不敢接受手術治療。到底攝護腺肥大手術會不會造成尿失禁或性無能呢?

●攝護腺肥大手術

攝護腺大約成球型，就像一顆橘子，手術就是以微創內視鏡方式，器械從男性天然的龜頭尿道口進入，經由尿道進行攝護腺刮除，等於是把橘子的果肉挖掉，只留下果皮，如此一來中間的通道就會瞬間打開，變成寬敞的尿道，尿液就可以通行無阻的從膀胱擠出，最後排出。身體外面完全看不到傷口，所以手術恢復快，疼痛感少。根據器材不同，目前有兩種不同的手術方式: 傳統電刀攝護腺刮除手術及較新的雷射攝護腺刮除手術。

●攝護腺肥大手術到底會不會造成尿失禁?

正常人控制憋尿且不會漏尿最主要的是依靠攝護腺遠端的尿道外括約肌，這個括約肌就包著尿道位在攝護腺的遠端，當膀胱還在儲存尿液時，這個尿道外括約肌就會緊縮防止尿液露出。相反的當人體準備要排尿時，尿道外括約肌就會放鬆準備讓尿液通過。

由於這個手術只刮掉攝護腺中間的組織，一般不會去傷到遠端負責控制憋尿的尿道外括約肌，因此手術過後括約肌功能還在，病患最後都能自我控制尿液，不會造成永久性尿失禁。

然而因為天然的攝護腺屏障被刮掉後，術後排尿的衝力及水柱瞬間變強，大部分病患剛開始會有憋不住的感覺甚至稍微肚子用力就會有一點尿流出，稱為暫時性的急迫性尿失禁。這是攝護腺肥大手術後常見的暫時性副作用，幾乎所有病人在一個月內尿道外括約肌功能會自動適應，水龍頭就會完全關緊不再漏尿。

假如術後再配合凱格爾運動(縮肛運動)來快速增加括約肌力量，則會恢復更快。根據研究，不管是傳統電刀或雷射手術，會造成永久長期性尿失禁的比例約1%。

●攝護腺肥大手術到底會不會造成性無能？

男性勃起功能主要是受到很重要的勃起神經來調控，這個勃起神經走在攝護腺的包膜外面，左右各一條，就是走在橘子果皮的外面。我們的手術只是把攝護腺中間包住尿道的組織刮掉，因此原則上不會傷害到最外層包膜外面的勃起神經，不會影響勃起功能。

然而在刮除中間攝護腺組織時，若不小心刮得太靠近包膜，有時會有高溫熱能傳導到包膜外面，有極小的可能會對外面的神經造成熱傷害，根據研究顯示，發生率也是約1%。

好在目前較新流行的雷射攝護腺刮除手術出現。雷射有個很重要的特性，對於組織熱傷害的穿透深度非常淺。高能量雷射將能量聚焦在極小的範圍內把攝護腺組織灼燒，速度快而且切割準確，更重要的是熱傷害的深度比傳統電刀淺很多 (依照不同的雷射，大約0.2mm~0.8mm)，如此一來比較不會因高溫而傷害到攝護腺包膜周圍的神經及周邊組織，更能減少勃起功能受損及組織腫脹的程度。

絕大部分的病患在接受攝護腺肥大手術後都不會造成永久性尿失禁或勃起功能障礙。受惠於醫療器材的進步，現在的雷射越做越好，更能減低手術的併發症。手術本身多少會有一些暫時性的副作用，但如果能解決排尿的困擾，提升生活品質，恢復年輕時的洪流水柱，那就非常值得。