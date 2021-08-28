近來坊間興起吃麥片當減肥餐的風潮，但這真的有幫助嗎？食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）特別邀請聖馬爾定醫院尤偉銘營養師，為大家解答。

●燕麥片、麥片 兩者差異在這

燕麥原本是顆粒狀，因為顆粒形狀像燕子的尾巴而得名，燕麥片則是經過煮熟軟化後，進行輾壓、烘烤而成片狀。麥片當然也是經過熟化、壓輾、烘烤處理成為片狀，但卻是由燕麥、大麥、小麥、蕎麥、玉米等各種穀物混合。尤偉銘表示，無論是單純燕麥片，還是混合穀物麥片，都含有豐富澱粉、膳食纖維、蛋白質、礦物質與維生素，兩者都是高營養價值的食物。

●慎防麥片地雷 攝取過量恐致肥胖

不過，喜歡購買麥片當早餐或點心的人可要睜大眼睛看清楚，特別是經過調味或沖泡麥片裡面添加的成分，只要仔細看，不難發現包括蔗糖、玉米糖漿、玉米澱粉、麥芽糊精、奶精、植物油、鹽等，這些都是額外增加的熱量。

尤偉銘強調，善用包裝上的標示，仔細閱讀其成分及熱量，別因美味又容易吃而吃下更多，這樣不僅瘦不下來，還沒了健康又變得更肥胖。

●健康吃燕麥 口味這樣挑

尤偉銘分享，天然的麥片有較高的膳食纖維，而且加熱水會呈現黏稠狀，吃起來口感有點粗糙，味道很清淡沒什麼甜味，若吃到會甜很香又很稀的麥片，表示成分裡有很多糖、香料與麥芽糊精且膳食纖維低，而真正有營養的麥片反而沒吃到。

除了選擇真正無添加物100%健康的麥片產品之外，若只吃麥片減肥很容易肚子餓，反而可能吃下更多麥片，造成熱量超過身體的需要，結果還是會變胖，建議吃完麥片要搭配有肉的蔬菜，例如：1碗麥片粥、半碗蔬菜、1顆水煮蛋，就能增加飽足感、達到攝取均衡營養並減少熱量，達到健康吃、健康瘦的目標。

●這些人要避免吃麥片 當心消化不良

此外，腸道敏感者不適合吃太多麥片，因為麥片的膳食纖維高，會促進腸道蠕動，再來是慢性腎衰竭病人也不宜吃麥片，因為麥片的磷含量較高，而腎臟功能衰退導致排除磷的功能變差，會加速腎臟惡化；最後，則是麩質過敏症者要避免吃麥片，否則會造成腸胃道系統破壞，引起乳糜瀉與營養素吸收不良。