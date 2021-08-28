大陸女星趙薇以電視劇《還珠格格》走紅兩岸三地，與富商老公黃有龍在政商兩界都有豐富人脈，也和阿里巴巴創辦人馬雲有著好交情。未料趙薇近日卻驚傳被封殺，主演作品一夜之間全被多家影視平台下架，連微博超話也沒了，背後原因吸引諸多揣測，資深媒體人許聖梅昨(27日)更在節目直言大陸當局要收拾的人絕不是趙薇，而是她的好友馬雲。

許聖梅昨在《這！不是新聞》談及趙薇疑被封殺的背後原因，直言項莊舞劍意在沛公，稱大陸當局要收拾的人並非趙薇，而是馬雲。逃亡美國的大陸郭姓富商，不久前才爆料馬雲與趙薇有神秘連結，對此許聖梅表示：「趙薇跟馬雲到底有沒有人與人之間的連結，我們不知道，但是他們是非常緊密的合作夥伴。」

許聖梅表示趙薇老公黃有龍與馬雲是好哥兒們，馬雲過去與比爾蓋茲吃飯時，作陪的人還是黃有龍，稱黃有龍、趙薇與馬雲交情好到什麼地步？「趙薇花了大筆錢在法國買了一個葡萄酒莊，她才買完，馬雲就在隔壁也買了一個酒莊，所以兩個人興趣相同，炒股的方式也一樣。」

不過奇怪的是，馬雲2017首度向陸媒回應與趙薇關係，卻稱兩人不熟，「我跟趙薇，加起來見面也沒超過十次，其中大概至少五次還是因為公益活動在一起。」當時趙薇夫婦被證監會行政處罰，禁入證券市場5年，網路上更出現了趙薇與馬雲各種合照，令馬雲質疑這些行為背後，是有人接收了某些指令，故意引導輿論。