創作新人黃霆睿（Ray）27日舉辦首張創作專輯《fff》發片記者會，他的師兄五月天主唱阿信昨也同步在線上收看力挺，黃霆睿感謝師兄、公司夥伴及家人粉絲支持，表示阿信曾在Clubhouse向他分享新人注意事項，一被問及還記得多少，黃霆睿緊張結巴說突然忘光。

黃霆睿也澄清阿信有提點很多新人眉角，「但我沒有特別記得哪個」，隨後笑說像是「繼續加油」等鼓勵的話都銘記在心，他透露阿信私下很忙，他們比較少私聊，幾乎都是社群公開互動較多，阿信有時突然在線上Cue他，不時都會被嚇到。

黃霆睿某次在五月天的技師士杰直播中，被阿信Cue去直播現場彈琴演唱，他當時原本準備要去洗澡休息，豈料一被Cue到，瞬間就去自彈自唱，甚至上半身是穿著吊嘎，讓他印象深刻。

昨在記者會上，黃霆睿邀來呂士軒到場站台，呂士軒送上一尊十八銅人作為祝賀，互動逗趣。黃霆睿今年26歲，被問及感情狀況？他語帶保留：「創作裡感情是個很重要元素，如果有好消息會跟大家分享。」公司也沒有下禁愛令，他突然冒出冷笑話「〈禁愛令〉是熊仔的歌。」

他這次與熊仔、呂士軒合作新歌，未來會想與女歌手合作，他說吳卓源、魏嘉瑩等人都很優秀，笑虧在排行榜上，他新歌已被魏嘉瑩〈勇氣〉給擠掉，他隨後笑喊「小魏我開玩笑的。」

黃霆睿出席發片記者會，邀來呂士軒助陣。（粘耿豪攝）