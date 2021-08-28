中華大學（左）陳威宇、（右）蔡明諺共同發明「明宇未來公司拉線神器」，也獲得一金肯定。圖中華創新發明學會提供。

樹德科大學生梁韋臻和同學一起發明「具按摩功能的輪椅腳踏裝置」獲得銀牌獎肯定。圖中華創新發明學會提供

2021年韓國WiC世界創新發明大賽傳回捷報，今年共10國、約200件作品參賽，台灣代表團一舉拿下24金5銀2銅，總成績僅次於地主隊韓國，奪得第二的好成績。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年韓國WiC世界創新發明大賽受到疫情影響，參加國家共有來自韓國，泰國，羅馬尼亞，印尼，馬來西亞等10個國家，以線上競賽方式參展。臺灣有38件參賽，最後總成績僅次於第一名的韓國。

這次金牌獎得主中，表現亮眼的有來自大漢技術學院學生吳培源、林筱瑛與慈濟醫院醫生周昱甫攜手合作開發的「鼻舒眠」。發明人吳培源出生於台東，他說，國中念書時打籃球中不慎打斷鼻樑山根，意外受傷後呼吸開始不順暢，呼吸功能惡化導致經常頭昏腦脹，甚至成為學習障礙，不僅從師生們心中的資優生瞬時成為需要接受學校輔導的對象，更成為往後30年呼吸受阻的人生惡夢。

吳培源說，使用「鼻舒眠」把鼻閥撐住後，呼吸變得順暢又大量，更好入眠，這次獲得金牌非常開心，該發明也可以提供戴口罩者、鼻塞者、鼻鼾者、新冠肺炎患者等，解決鼻道呼吸問題。

中華大學企管系教師莊英慎、工管系張耀文共同指導學生蔡明諺、陳威宇發明「明宇未來公司拉線神器」。蔡明諺說，自己觀察父親經營弱電工程，在進行線槽拉線時，常會造成打結導致施工困難，不僅拉線不易，還會造成訊號衰弱，因此與同學陳威宇共同「線槽佈線器」，以支架搭配滾輪，設計滾輪軸與防脫離軸可以根據線槽寬度進行調整，讓拉線工程大大節省不必要的線材浪費及人力，大幅降低工程所需的成本。從原本只是想幫忙父親解決問題，沒想到因此獲得金牌，讓蔡明諺開心不已。

隨著電動車日漸普及，未來勢必衍生大量廢電動車鋰電池，廢鋰電池含有鋰、銅、鋁、鐵等有價金屬，做好回收不僅友善環境，更能獲得有價金屬資源再利用。大葉大學工學院院長、環境工程學系教授李清華帶領碩士生盧冠燊、大四生黃于睿發明的「廢車用鋰鐵電池之再生」，運用相對環保的濕法冶金方式，可回收鋰鐵電池中的有價金屬，不僅能避免任意丟棄鋰電池導致環境汙染，更讓金屬資源再利用，這項發明是執行科技部三年期計畫的相關成果之一，這次一舉獲得金牌獎，目前已提出專利申請。

獲得金牌獎肯定的還有清華大學師生鄭兆珉、楊庭與成大國際傷口中心醫師潘信誠合作研發的「紙基彈性蛋白酶檢測試片」，可作為慢性傷口的即時監測，在高齡化社會來臨與遠距醫療普及下，能幫助更多慢性病患者即時追蹤傷口狀態；以及亞東科技大學教師黃茂全、閆嬰紅帶領學生蔣仲期組成的師生團隊，針對因Covid-19疫情需求，開發出「緊急負壓隔離艙」設備。

產業代表則有大漢酵素生物科技開發的「可通過腸道粘膜屏障的微粒結構」，以及集光環能開發公司的「追日型太陽能燒烤爐」，歐事佳生物科技公司「綜合蔬果酵素液」，獨立發明人王進興先生因應極端氣候在大雨及大霧中可輔助車子的「警示車燈裝置」等，都獲得金牌獎。

此外，表現亮眼的還有樹德科技大學生活產品設計系陳文亮老師與學生梁韋臻、胡瀞云則發明「具按摩功能的輪椅腳踏裝置」，他們將輪椅的腳踏板結合按摩功能，踏板安置腳的同時還可有按摩復健功能，提高復健效率，有助復建者及早康復。

陳文亮表示，學生還在輪椅兩側增加安全警示防護照明區域、使用者安全帶、設置便利性收納桌等功能，讓使用者於戶外活動時，提高安全性與便利性，因為其多功能與實用性，學生創意獲得一面銀牌獎肯定。