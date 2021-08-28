在疫情下要舉辦藝術節並不容易，苗北藝術節匯集國內音樂與表演團體，將在10月開跑，藝術總監林佳瑩坦言，在疫情下舉辦實體演出難度很高，但還是要突破限制，設想配套措施，保持彈性空間，例如售票的間隔座位，就做了三種版本，方便之後能做階段性的售票。

今年的演出團隊，有國內三大交響樂團，包括國家交響樂團、台北市立交響樂團和國立台灣交響樂團。其中國家交響樂團將和舞蹈空間舞團合作，由編舞家林文中編舞，以法國作曲家聖桑的作品為音樂編舞，並由旅德指揮家楊書涵擔任指揮。

舞蹈空間藝術總監平珩表示，林文中是台灣少數會讀譜的編舞家，「他做了很多功課，包括讀譜和分析，以此帶領舞者，如果舞者沒法聽清楚拍子，會沒辦法演這齣作品。希望觀眾能藉由舞蹈看見音樂，以及編舞家藉由不同的面向展現舞蹈的豐富度。音樂配上舞蹈，好玩得不得了，大家都加分。」

此外，由於苗北藝文中心有五台平台鋼琴，林佳瑩也特別規劃「迪士尼奇幻世界」鋼琴重奏音樂會，由鋼琴家范德騰、林娟儀帶領優秀青年鋼琴家，以鋼琴多重奏搭配大螢幕影像的全新演出模式，與專業歌手同台，演出全新編曲的迪士尼經典，包括《美女與野獸》、《獅子王》等作。

參與藝術節的名家和團隊還包括小提琴家曾宇謙、魏靖儀、鋼琴家陳毓襄，指揮家殷巴爾以及朱宗慶打擊樂團等。值得一提的是，獲文化部頒授「重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者-人間國寶」的藝術家尤瑪．達陸，也策劃了「溯與迴-尤瑪．達陸纖維藝術展」展覽，在藝術節期間展出。苗北藝術節將於10月2日至12月19日在苗北藝文中心登場。