飛兒樂團（F.I.R.）推出新歌〈戀戀〉MV，首次突破搖滾圈與人氣女團SNH48_7SENSES跨領域合作，F.I.R.主唱韓睿化身女團偶像成員，首度解鎖唱跳技能，第一次嘗試唱跳的韓睿求好心切，在拍攝ＭＶ前即主動先找舞蹈老師練習，韓睿認真表示：「當時我很怕拍攝當下會拖累女團，就先偷跑。」團員們紛紛給予高度肯定。

阿沁一看到女團唱跳俏皮模樣，馬上想起兩個寶貝女兒，一臉慈父模樣地笑說：「她們本來就很喜歡唱唱跳跳，應該也很適合唱〈戀戀〉。」但當被問到女兒若想成為女團會支持嗎？阿沁心疼地表示：「女團很辛苦欸！可以待在家讓爸爸養就好！」讓工作人員笑說：「果然是女兒傻瓜！」

身為該曲製作人的陳建寧大讚說，韓睿的聲音非常具有延展性，可以駕馭各式各樣的曲風，而且也還有很多樣貌可以挖掘，更笑說：「跳舞韓睿已經挑戰成功了，我可以再出下一道題目了，也許下次可以挑戰高音歌劇！」韓睿一聽大為驚嚇哀喊：「歌劇真的是非常專業的領域，要唱還要演，我先顧好搖滾樂團主唱的歌唱本位啦！」