大陸知名演員趙薇的名字一夜之間從網路與所有演藝作品與節目中消失，讓所有人嗅出不尋常的氣氛。整頓知名演藝人員，從范冰冰開始後就沒停過，很多被查的藝人只是保持低調不願聲張。趙薇被封殺一事從各方觀察，與阿里集團的關係更大，尤其在時機上還可能與杭州市委書記周江勇落馬有關。名人有影響力、企業有資本，兩者如果形成利益上的結合體，對於推動「共同富裕」可能是個不小的阻礙，經過整頓後，才能為「第3次分配」舖平道路。

在中國娛樂及商業圈活躍近30年的趙薇，一夜之間，在公共場域上的名字被全數抹去。她導演的電影被下架，微博超話也無法顯示，主演的《還珠格格》等多部戲劇演出人員名單中也被除去，參與的綜藝節目中也找不到名字，網路平台搜索直接屏蔽。趙薇友人與共事過的演藝明星急著與她劃清界限，讓人覺得這2個字似乎比瘟疫還可怕。

趙薇一夜之間在公共場域上的名字被全數抹去，她所有導演與演出的作品遭下架與除名，網路平台搜索也遭屏蔽，她的友人與共事過的演藝明星也與她劃清界限。（圖／網路）

由於事出突然，很多人都弄不清楚怎麼回事。有網民總結說，吳亦凡被封殺是因為強姦，張哲瀚被封殺是因為親日，鄭爽被封殺是因為代孕，趙薇被封則完全看不出端倪。當然這事一定有人知道，只是在這種氣氛下，知道的人也不敢說，而且知道的人也擔心受牽連而自顧不睱。

坊間對此事有各種猜測與分析，大約不外幾種原因。首先是親日：趙薇在2001年的穿著日本軍旗裝為雜誌拍攝封面，引起大陸各界強烈聲討，她拍攝的第2部電影晉用了2位政治立場有爭議的演員，旗下張哲瀚最近因為參拜日本靖國神社而被封殺，有失察之責。這些親日的問題雖引起批評， 趙薇從未積極表態與自我澄清。

趙薇在2001年的穿著日本軍旗裝為雜誌拍攝封面，引起大陸各界強烈聲討。（圖／網路)

其次是在資本市場與馬雲等人共同操弄資本遊戲，這比較可能是主因。趙薇與馬雲的資本合作已有多年，2018年以51倍的杠杆撬動30億人民幣收購萬家文化30%的股權，最後被監管機構查出後遭罰款數十萬元，同時5年禁入證券市場。禁令期還未滿，可能是又被查出在螞蟻金服IPO當中有她的參與，如果真有，會像周江勇的家族被查出來的情況類似。

趙薇與馬雲有多次資本合作關係，金額動輒數十億元人民幣。（圖／微博）

趙薇曾和丈夫黃有龍斥資近31億港元購入阿里影業近一成的股份，成為公司第2大股東，阿里影業大漲時賺了10多億人民幣。2015年螞蟻集團A輪融資時，投資的股東中有一位魏啟穎，是趙薇的母親。這種密切與大量資金往來，趙薇與馬雲的關係當然非比尋常。

不過若是單純螞蟻金服IPO案，此案既沒有成功，又過了9個月，期間沒有任何消息傳出，這時才突然動手不是很合理，畢竟趙薇是知名人物，真要動她的話不會連一點風聲都沒有。最近杭州市委書記周江勇被查的事件擴大，趙薇雖因張哲瀚被封殺而受到牽連，但突然地遭全面封殺，而且手段上又是前所未見，其案情絕對不會只是演藝界的事，或是像是鄭爽或范冰冰這種補稅罰款就能解決得了的。如果要猜，很容易讓人順著與馬雲的生意關係及最近落馬的周江勇這條線去思考。

另一個才差一天也同時被封殺的知名音樂製作人兼導演高曉松，最近與張哲瀚同時被指控曾參拜日本靖國神社，也跟著趙薇之後被封殺。他與趙薇類似，不只是親日問題，也曾在阿里音樂擔任董事長5年多，今年3月才卸任。從各個線索分析，親日態度應該沒有迫切到要立即封殺，顯然與阿里集團之間的關係才是主軸。

曾多次在資本市場與馬雲等人共同操弄資本遊戲，這比較可能是趙薇被封殺的主因，或許還牽扯上周江勇案。（圖／網路)

北京早就開始對娛樂界開刀，從范冰冰的陰陽合同開始，大陸影劇娛樂界大多數的人都極力放低身段，幾個在整頓影劇娛樂界風氣下而不知收斂的，例如鄭爽、吳亦凡，下場都頗為難堪。范冰冰補稅、罰款、認錯，其演藝生涯未遭除名，至今未再有事，但趙薇的事顯然比她們都要嚴重得多，這種把所有作品都下架或除名的做法是前所未見的，如果真要找，也大概只有毛澤東時期的政治鬥爭才會這麼兇狠，準此而論，趙薇恐怕已無法破財消災或全身而退了。

照現在這種情況，北京整頓影劇娛樂界，並抽絲剝繭地清查他們與阿里集團的關係，很可能會動手拆解阿里的商業帝國，同時把阿里集團周邊資本家的線索一一抓在手上，逐步解構這些資本之間的共生關係。而不論是整頓金融市場或是掌控民營經濟的資本動態，都是將來推動「共同富裕」與「第3次分配」時非常重要的訊息與有利的工具。整頓了最大的私營企業阿里集團與知名的影視企業家，應該能對許多這些年賺飽了的超高收入演藝人員與資本家有所警惕，這種敲山震虎的雷霆手段，在大陸商場上打滾多年的老手們應該都能了然於胸才對。