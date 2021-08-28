連日午後大雨，神秘洞穴意外現身！嘉義蘭潭水庫旁最近出現一個可讓人進出的洞穴，引起路過民眾側目，臉書粉絲專頁分享後，網友熱烈討論，更釣出曾進入洞內探險的人，親曝實況。

嘉義在地粉專「綠豆嘉義人」PO文，指蘭潭水庫旁道路，連日豪雨後神秘洞穴再現，還問有人進去過嗎？許多在地人貢獻經驗談，七嘴八舌說只要連續幾天下大雨，這個洞就會出現，甚至見過白色蟒蛇出沒。

有人搞笑說，這是一個通往地底的洞穴，裡面住著一頭金剛；還有人說，他進去過，出來後大家都老了20歲；其實這個洞可以通到宜蘭。

當地人證實，這只是一個日治時期的防空洞，呈U字型，繞一下會從旁邊另一個洞口出來，「以前跟朋友進去過，路不大條，潮濕霉味很重。路程2/3左手邊有個生鏽上鎖的小門打不開，上面掛著八卦鏡，可惜無法一探究竟」。

蘭潭是嘉義地區重要蓄水庫之一，也是知名觀光景點，相傳300年前荷蘭人在此操練水軍，故稱「蘭潭」。