大聯盟一邊取締「黏黏球」，一邊積極施行「削弱投手」的實驗計畫，他們在大西洋聯盟將原先距離本壘60呎6吋（約18.44公尺）的投手壘包拉遠1呎，成為61呎6吋（約18.74公尺）！大聯盟自從1893年以來就沒有調整過投打之間的距離，只在1969年降低過投手丘高度。

這一切和19世紀末的調整有相同原因，就是投手太厲害了。大聯盟依照數據指出，打者面對時速93英里（149.7公里）的速球平均打擊率為0.263，面對91英里（146.5公里）的打擊率就可以提升到0.302。大聯盟估計，投打距離增加1呎，可以讓四縫線速球的球速下降2英里，藉此提高打者的攻擊火力。

大西洋聯盟的球員很不高興，因為大聯盟同時進行著機器主審、3人換投制、限制守備位置、增大壘包、限制DH使用等多項「實驗」，擺明是讓大西洋聯盟的球員扮演白老鼠，沒把他們的比賽當一回事。美媒CBS引用一位投手的話：「這是一場鬧劇，根本不是棒球了。」大西洋聯盟是獨立聯盟，不屬於美國職棒系統，但與大聯盟有合作關係。

更搞笑的是拉遠投打距離3個星期之後，得到的打擊數據卻是全面下滑，除了全壘打增加，其餘打擊率、得分、安打、四壞球、上壘率都是不增反減，打者甚至吞下更多的三振。不過大聯盟堅信拉遠距離是有用的，現在的數據可能只是打者一時之間不習慣出棒節奏，樣本數也過少的緣故。大聯盟另引用研究報告指出，投打距離增加1呎不會增加投手的受傷風險。