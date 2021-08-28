中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心提供)

195萬劑BNT疫苗即將到貨，衛福部長陳時中也認了「復必泰」標籤，他昨(27日)解釋轉彎主因，以「訂購西裝」比喻稱，原本有希望的樣式、標籤等，合約都會寫得很清楚，但冬天沒衣服穿還是要穿。對此，民眾黨發言人楊寶楨昨在臉書直言，難道「蔡政府在看到幾百位民眾生命逝去的時候，還在思考『標籤設計』問題？」

楊寶楨在臉書說，其實BNT疫苗能提前來台，沒什麼好去酸政府的，畢竟這是好事一樁，但請綠營不要為了緩頰外界「髮夾彎」的質疑，而硬拗、偷換概念，希望能謙卑面對過去決策上的失誤。

關於陳時中比喻購買疫苗就像訂購西裝，稱在訂購時可提出要求希望標籤如何設計，楊寶楨認為，這樣的比喻其實不太恰當，「蔡政府在看到幾百位民眾生命逝去的時候，難道還在思考「標籤設計」問題？」她進一步說，西裝並不算是每位國人的生活必需品，疫苗則是在疫情緊張時，甚至會立即影響到生命安全的物品。

楊寶楨指出，種種跡象顯見，蔡政府當時對於BNT疫苗的標籤是非常在意的，希望執政黨能記得這次的經驗，未來不要再因為意識形態的糾結，影響到人民的權益，甚至是影響到國人的生命安全。