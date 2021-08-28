臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

疫情中心指揮官陳時中27日證實，首批BNT疫苗即將到貨，今天（28）下午2點將開放意願登記，18歲以上民眾均可疫苗預約接種平台登記BNT疫苗。消息一出引發熱議，各界正反意見兩極；有網友則直言，政府很了解人性，因為開放登記等於給大家希望，即便最後打不到民怨也不會那麼大。

陳時中表示，BNT疫苗到貨後將優先開放12到18歲青少年接種，如果還有剩餘的量，將先開放第一到十類對象施打，之後再依年齡往下開放。

至於有民眾擔心加選BNT疫苗恐影響疫苗接種排序，指揮中心發言人莊人祥表示，只要不調整原本勾選的選項、只加選BNT疫苗，就不會影響原有的排序。

BNT疫苗開放登記一事在網路掀起熱議，網友湧入臉書相關新聞連結留言，有人拍手叫好有人則抱持悲觀，正反意見兩極。值得注意的是，有網友認為：「政府很了解人性，開放登記，但就是打不到，給你一點希望，人民就不會造反，1-10類，我應該是第11類」、「一種買彩券不保證中獎概念」、「33歲超尷尬的，看得到疫苗，打不到，登記好像也是心裡安慰而已」、「7、8年級生表示：威力彩中27億的機率還比較高」、「登記是登記心酸的嗎？反正能登記就要謝主隆恩了」。