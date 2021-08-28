第七輪疫苗將由AZ上場，面對來勢洶洶的Delta病毒，許多人想快點打疫苗提升保護力，ICU醫師陳志金分享，英國44歲女主播打完第一劑AZ三周後腦出血死亡，死因是打疫苗引起免疫血栓性血小板低下症，導致腦靜脈血栓。他提醒大家，打疫苗仍舊利大於弊，但接種完AZ或嬌生4至28天若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重持續腹痛、下肢腫脹疼痛、嚴重胸痛或呼吸困難等症狀，最好盡快就醫。

陳志金昨在臉書上分享，與接種疫苗時序相關的死亡案例，多數是病人本身有心血管疾病，最後檢查與疫苗發現並無因果關係，但近日英國出現一個案例，經數個月的調查，發現死亡個案確定是接種AZ疫苗後，引起之免疫血栓性血小板低下症（VITT）。

陳志金引述英國《BBC》的報導，44歲女主播接種第一劑AZ，3周後腦出血死亡，經過驗屍官數個月的檢驗和調查，終於在8月26日證實女主播的死因極其罕見，是打疫苗引起的免疫血栓性血小板低下症，導致大腦靜脈血栓，進而造成腦部腫脹與出血。

陳志金表示，女主播4月22日打第一劑AZ，5月13日出現嚴重頭痛的症狀送醫，發現腦靜脈血栓（CVST）經治療後改善，但在5月16日晚間頭痛加劇、說話出現困難，照了電腦斷層發現腦出血，切開顱骨減壓，但病情持續惡化，最終仍在5月21日去世。

陳志金說，血栓併發症的發生率約百萬分之十，英國在注射2480萬第一劑、2390萬第二劑AZ疫苗後，總共通報417例不良反應，其中72例死亡。因此英國政府認為，對多數人而言，接種AZ疫苗仍舊是利大於弊的選擇。

陳志金提醒，施打AZ或嬌生疫苗4至28天內出現嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇，恐是腦靜脈竇血栓的可能症狀；如果出現嚴重且持續腹痛超過24小時，則有可能是腹內靜脈血栓造成的；下肢腫脹或疼痛可能是深層靜脈血栓的症狀；嚴重胸痛或呼吸困難則是肺栓塞的可能症狀。

貼文引起網友討論，「所有的疫苗都可能產生副作用，疫苗只能救多數人，但也可能帶走一些人」、「所以打AZ可能會血栓不是含血噴人，只是機率很低而已」、「我打AZ頭痛2周，跑去急診醫師有幫照腦部斷層和抽血，排除血栓可能」、「昨天才去打AZ，看到這個有點怕」。