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太萌啦！一位民眾日前在屏東縣潮州鎮拍下這可愛的畫面，一位阿嬤在大馬路上遛超大隻的蘇卡達象龜，畫面曝光後，引起網友直呼，「這體型真的是阿嬤養的！」據了解，阿嬤已養這隻烏龜21年，是如同孫子般的親密存在。

一名楊姓網友在臉書社團《路上觀察學院》發出一段影片，引起網路轟動，原來是一名阿嬤在「遛烏龜」，事發地點位於屏東潮州，影片中一隻大型陸龜緩緩跟在頭髮灰白的阿嬤身後，阿嬤則配合烏龜的速度，頻頻回頭查看，畫面簡直太可愛。

阿嬤的腳程比烏龜稍微快了些，因此總是頻頻回頭確認烏龜孫子是不是跟上，互動過程看了有夠療癒！（翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

影片曝光後，不少網友紛紛認證，這隻陸龜真的是阿嬤養，所以體型才這麼大，還有網友笑稱，「烏龜看著阿嬤長大」、「說不定是烏龜養的阿嬤！搞不好烏龜還比較老」、「這是“活著”的傳家寶」、「這烏龜不知道換第幾個阿嬤了」、「和阿嬤一起散步，好溫馨喔」、「好可愛，剛好老人步伐有時比較慢，可以陪龜龜」。

據《三立新聞》報導，阿嬤透露，這隻陸龜是老伴之前帶回來的，名字叫做小乖，剛來家裡的時候才巴掌大，已經養21年了，談及「遛烏龜」，阿嬤則說因為烏龜需要曬太陽，所以才時不時會帶著它出門晃大街，每次出門都會在路上引起關注。

阿嬤還自曝，這隻烏龜相當的黏人，尤其是肚子餓時特別難纏，不僅會追著她要飯，還會討抱抱，而遇上天氣太熱時，阿嬤則會打開水龍頭，在殼上沖水降溫，完全是被阿嬤捧在手心上的大寶貝。

據了解，蘇卡達象龜屬於世界第三大的陸龜品種，平均壽命為50至150歲，平均重量則為45至91公斤，主要分布於非洲，以高纖維植物為主食來攝取足夠的水份，背甲前後緣為鋸齒狀，前肢鱗片大而重疊。