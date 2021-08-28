大陸女星趙薇以《還珠格格》紅遍兩岸三地，近日卻被認定為劣跡藝人，不僅驚傳遭封殺，歷年來主演的作品更是被全面下架，連微博超話也沒了，此外，加上林心如大陸工作室註銷，以及范冰冰逃稅後重挫演藝事業，讓網友瘋傳《還珠格格》23年前哏圖，驚呼：「原來容嬤嬤才是好人」。

趙薇昔日主演的作品日前無預警遭全數下架，連微博「趙薇超話」也被關閉，陸媒分析她遭封殺的3大原因，第一點就是富商老公黃有龍以空殼公司收購上市公司萬家文化，雖被罰款和5年內禁入證券市場，但趙薇卻從未公開回應此事，第二個原因就是被大陸演藝圈近來風波掃到，讓她20年前軍旗裝事件再次被翻出罵翻，最後則是受到旗下藝人張哲瀚在日本神社拍照牽連，如今被認定為劣跡藝人，恐遭到全面封殺。

范冰冰、林心如及趙薇相繼出事，網友曬出昔日舊照嘲諷。（圖／微薄）

眼見《還珠格格》演員相繼出事，網友也曬出容嬷嬷在劇中拿針要扎三人的模樣，接著還有張對照圖，只見趙薇、林心如范冰冰在劇中相擁的畫面，並說道：「我們逃不掉了」，也讓網友笑稱容嬷嬷當年扎的三個都出事，如今證明沒扎錯人，過了20多年终於迎來反擊。

對此，許多網友也紛紛留言回應：「原來容嬷嬷才是好人，小丑竟是我自己，一直以來都错怪容嬷嬷了」、「看來容嬷嬷是對的，她老人家扎的都是惡人啊」、「當初看還珠格格時，一直罵她，如今我跟您認錯」。而對於工作室註銷一事，林心如經紀人昨回應其實是先前就自行申請註銷，因最近公司資源整合才做此決定，一切僅是時機巧合。