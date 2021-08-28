美國海軍聲明說，勃克級飛彈驅逐艦「紀德號」（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦穆洛號（Munro）27日通過台灣海峽，依據國際法例行航經國際水域。

此次為美國總統拜登1月上任以來，美國軍艦第8度通過台灣海峽。前7次分別為2月4日馬侃號、2月24日魏柏號、3月10日芬恩號、4月7日馬侃號、5月18日與6月22日魏柏號以及7月28日班福特號。

聲明說：「這些軍艦合法通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。」