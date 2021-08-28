台灣即將在下周迎來BNT疫苗，數量約200萬劑，中央流行疫情指揮中心宣布，28日下午2點開放意願登記，12至18歲青少年優先。醫師認為，青少年染疫後轉重症的風險低，這批BNT應讓高風險族群先打，完成兩劑保護後，再開放給年輕人。

英國原打算把BNT的施打年齡向下開放到12歲，結果目前只開放到16歲，原因無他，「青少年染疫後轉重症的風險低」。醫師沈政男表示，根據世界衛生組織建議，青少年施打新冠疫苗的優先順序，應排在高風險族群之後；也就是高風險族群的兩劑覆蓋率應優先考慮，而不是後者都還沒打好、打滿，就打青少年。

沈政男強調，如果BNT短期內進來數百萬甚至上千萬劑，當然誰先打都沒問題，可是現在僅200萬劑，台灣又有一堆人還沒打第二劑，尤其高接觸風險、高齡長者、慢性疾病患者等族群，應讓他們盡快完成第二劑接種。

另外，根據國外統計，BNT、莫德納兩支mRNA疫苗的副作用，顯示心肌炎風險增加，但仍比確診後發生心肌炎的風險低。沈政男建議，民眾應以個人染疫風險與染疫後得到重症的風險，來考慮自己要不要接種某一品牌疫苗。