日前外傳內閣將在9月改組，總統蔡英文還特別出面駁斥此為謠言。而蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦昨(27日)同框出席新竹縣新埔鎮褒忠亭義民祭，引發關注。其中蘇貞昌被問到這個敏感話題時，先是「笑著拍鄭文燦的肩膀」說「嘿嘿，這是不是你回答」，接著說「鄭市長是很好的人才，市政也做得很好」。而蘇拍鄭肩膀展現二人交情不受流言影響，也成為媒體攝影捕捉焦點。
當天活動前，蘇貞昌和鄭文燦同框接受媒體訪問，被問及內閣改組傳聞，蘇貞昌拍拍鄭文燦的肩膀說「嘿嘿這是不是你回答」，接著說「鄭文燦市長是很好的人才，市政也做得非常好，我們都在不同崗位共同努力，一方面就是回應人民的期待，一方面讓蔡總統執政更好。」
蘇貞昌也說，「同時我也特別清楚很多基於黨派立場等對執政、政院的抹黑攻擊，特別呼籲對我的攻擊我不在意，但在防疫跟拚經濟方面，做得這麼好的公務人員請給他們肯定，這樣比較公道」。此段畫面曝光後，也有網友在相關新聞留言表示，「拍肩膀，穩了」。
活動開始後，從現場直播畫面中可見，祭祀大典開始後，鄭文燦站在蔡英文、蘇貞昌後面，後來在總統離場時，經過蘇貞昌面前時微笑點頭，接著兩人一起離場。
鄭文燦在祭典後也針對內閣改組問題受訪表示，那是假消息，他一笑置之，他說在職務上的每一天都努力以赴、心無旁鶩，用心執政、努力服務。
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