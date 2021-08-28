行政院長蘇貞昌27日出席義民祭，被問及內閣改組問題，先拍拍桃園市長鄭文燦肩膀後最出回應。(取自中時新聞網直播)

蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦出席「2021全國義民祭慶祝大典」。(取自中時新聞網直播)

蔡英文、蘇貞昌離場。(取自中時新聞網直播)

傳鄭文燦將接任閣揆？ 蘇貞昌秒做一舉動：他是個很好的人才

日前外傳內閣將在9月改組，總統蔡英文還特別出面駁斥此為謠言。而蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦昨(27日)同框出席新竹縣新埔鎮褒忠亭義民祭，引發關注。其中蘇貞昌被問到這個敏感話題時，先是「笑著拍鄭文燦的肩膀」說「嘿嘿，這是不是你回答」，接著說「鄭市長是很好的人才，市政也做得很好」。而蘇拍鄭肩膀展現二人交情不受流言影響，也成為媒體攝影捕捉焦點。

當天活動前，蘇貞昌和鄭文燦同框接受媒體訪問，被問及內閣改組傳聞，蘇貞昌拍拍鄭文燦的肩膀說「嘿嘿這是不是你回答」，接著說「鄭文燦市長是很好的人才，市政也做得非常好，我們都在不同崗位共同努力，一方面就是回應人民的期待，一方面讓蔡總統執政更好。」

蘇貞昌也說，「同時我也特別清楚很多基於黨派立場等對執政、政院的抹黑攻擊，特別呼籲對我的攻擊我不在意，但在防疫跟拚經濟方面，做得這麼好的公務人員請給他們肯定，這樣比較公道」。此段畫面曝光後，也有網友在相關新聞留言表示，「拍肩膀，穩了」。

活動開始後，從現場直播畫面中可見，祭祀大典開始後，鄭文燦站在蔡英文、蘇貞昌後面，後來在總統離場時，經過蘇貞昌面前時微笑點頭，接著兩人一起離場。

鄭文燦在祭典後也針對內閣改組問題受訪表示，那是假消息，他一笑置之，他說在職務上的每一天都努力以赴、心無旁鶩，用心執政、努力服務。