台南一名60歲莊姓男子，20多歲就月入百萬，卻因染上毒癮，5年內就敗光家產，後來走私入獄，搞得妻離子散，自己三分之一人生都在苦牢裡渡過，日前搶劫一名八旬老婦金項錬被捕後感嘆說，這輩子最後悔的事，就是兒子結婚不讓他去參加婚禮。

據「自由時報」報導，莊男1990年靠著經營家中的養殖業，20歲出頭就日進斗金，卻因沾上海洛，5年內就把家產全部敗光，最後因走私入獄，出獄後戒不掉毒品，還成了小藥頭，再因販毒被判刑20年，搞得家庭破裂，妻離子散，2個小孩只能托給弟弟照顧。

莊男4年前出獄， 如今兒子都已成年，卻不願認他這個父親，日前（26日）他在市區看到一名中風八旬婦人獨自坐在輪椅上，就搶走老婦人頸上的金項鍊，但不到1小時就被警方逮捕，莊男懊悔的說，因為戒不了毒才一再犯案，小孩不願意認他是父親，也無家可歸，就連小孩結婚都不能參加。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品!