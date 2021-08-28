有「最美博士」之稱的性學專家許藍方日前捲入與已婚男醫過從甚密疑雲，事情進入法律程序後，許藍方近日積極復出開直播講解兩性知識，昨(27日)晚間她結束直播後，難得在緋聞風暴後吐露心聲，也引來前美女主播陳海茵發文支持，寫下：「風暴會過去、即將到來的是彩虹」。

許藍方先前傳出和已婚醫師過從甚密，為此她三度發聲明駁斥此事，也還原去年男方主動聯繫想抱怨個人婚姻的問題，許藍方念多年情誼便聽其所苦，訊息前後往來一個多月後，因對方妻子不滿便停止往來，絕無其他親密接觸，也沒傳私密照片，而醫師太太則發聲明表示手上握有完整證據，再度引來許藍方澄清絕無上摩鐵一事，「針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任」。

陳海茵發文送暖許藍方。（圖／翻攝自drgraciehsu IG）

昨許藍方在緋聞纏身後二度回歸工作崗位開直播聊性事，直播結束後，她有感而發說：「時間不會因為任何事發生而暫停，該做的事情還是得進行，謝謝你們來，謝謝你們的支持與力量，讓我打起精神好好工作，好好睡覺，下禮拜見。」引來許多粉絲留言支持。

陳海茵近來回歸家庭。（圖／中時資料照片）

而在支持許藍方的聲音中，近來回歸家庭的前主播陳海茵送暖寫下：「自從上次在clubhouse，一起聊新聞後，就一直默默關注你！風暴會過去、即將到來的是彩虹！支持你！加油～」，見此，網友回應：「多做善行義舉，加油」、「這也太早起床了」，陳海茵親回：「因為我目前人在美國～」。此外，昨媒體爆出許藍方第一次直播時疑似男星王少偉在場，對此，王少偉經紀人回應《NOWnews今日新聞》喊冤，表示因疫情影響最近完全沒連繫，許藍方經紀人也說沒圖沒真相，不明白流言蜚語從何而來。