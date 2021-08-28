Cleveland is acquiring Chicago restricted free agent F Lauri Markkanen on a four-year $67M deal in a sign-and-trade sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27 2021

沉寂一段時間的NBA交易市場終於又有大動作出現了，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日爆料，騎士、公牛與拓荒者完成涉及3名球員的3隊交易，其中以馬爾卡寧先跟公牛完成4年6700萬美元續約，然後被公牛交易到騎士最受矚目。

整個完整交易內容是，騎士送出小蘭斯與2023年次輪籤，換回公牛的馬爾卡寧，拓荒者送出「灌籃王」德瑞克瓊斯與明年首輪籤，換回騎士的小蘭斯，公牛送出馬爾卡寧，換回德瑞克瓊斯與明年首輪籤、2023年次輪籤，3隊各取所需。

其中馬爾卡寧先簽後換加盟騎士最受矚目，上季場均13.6分、5.3籃板的他，原本就逐漸跌出輪替陣容之外，加上公牛今年休兵期動作頻頻，先後找來迪羅薩與「球哥」朗佐鮑爾，來跟拉文、武切維奇兩名全明星球員搭配，換來瓊斯剛好補齊先發陣容。

不過小蘭斯跳槽拓荒者，也將是拓荒者在今年休兵期「難得」的收穫，根據沃神跟進報導，拓荒者新總教練畢勒普斯想在新球季努力提升防守，小蘭斯在內線的威力成為最佳人選，相信有了小蘭斯的加入，利拉德總算可以開心一點迎接新球季。