臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

疫情中心指揮官陳時中27日證實，首批BNT疫苗即將到貨，今天（28）下午2點將開放意願登記，18歲以上民眾均可疫苗預約接種平台登記BNT疫苗，其中又以12到18歲青少年優先接種。消息一出，讓大批大學生家長心急如焚，湧入臉書各大新聞連結與在野黨立委臉書留言，盼能用輿論力量讓政府正視18歲以上學生的施打權。

陳時中表示，BNT疫苗到貨後將優先開放，如果還有剩餘的量，將先開放第一到十類對象施打，之後再依年齡往下開放。

BNT疫苗開放登記與優先方案曝光後，迅速成為網路熱門話題，卻也引發兩極意見。有網友認為：「一直給一到十類人，一堆人青壯年第一劑還沒打到，不是說要先普及第一劑的比例嗎？」「又是從第一類往下打，請問台灣一到三類到底有多少人啊，千萬人嗎？」「不是說從高齡開始往下打，結果一堆人莫名其妙就可以優先施打，19～36歲要等到什麼時候」、「7、8年級生真的很邊緣欸」。

值得注意的是，有許多家長留言：「身為家長我真的很擔心，我家19歲的孩子怎麼辦？」「BNT能不能開放到19歲？要開學了⋯…大學生的孩子外宿在學校沒得打」、「被遺忘的大學生怎麼辦？他們的選擇權誰來幫忙？」「大學生活動力最強、社交活動最多，不給他們打最危險吧？」更有家長到在野黨立委如萬美玲、洪孟楷、鄭正鈐、蔣萬安、高虹安等人臉書留言：「懇求委員幫忙請命，讓大學生也能打疫苗」、「拜託委員幫幫忙吧，大學生被遺棄了？」