受疫情影響，許多學校要求家長接送小孩上下學時不要入園，以減少接觸感染的風險。對此，一名幼教老師發文抱怨，有家長來接小孩回家，竟然就坐在車子裡按兩聲喇叭，要老師把小孩帶出來，讓他忍不住吐槽說「是把老師當作檳榔西施？還是把自己的小孩當檳榔？到底叭什麼叭？」貼文引起網友討論。

一名網友日前在臉書社團《靠北，幼教老師也是人》上發文表示，真的很討厭家長來接小孩的時候，默默把車子停在校門口，人也不走下來，就這樣坐在車子裡面按兩聲喇叭，然後就要老師把小孩帶出來。「這位爸爸你是要買檳榔？叭什麼叭！」

原PO忍不住吐槽說，這種家長是把老師當做檳榔西施嗎？還是你的兒子是「菁仔」，以後如果再遇到這樣的家長按喇叭，學校是不是該廣播說「菁仔回家」？如果孩子今天有穿外套來就改叫作「包葉回家」？如果是雙胞胎就叫「雙子星回家」？各位家長來接小孩的時候，拜託不要把學校當檳榔攤好嗎？

貼文引起網友熱烈討論，許多幼教老師超有同感直呼，真的有這種家長，原PO形容得好貼切，笑死。並分享自己遇到過類似的事情，「還有那種不搖下車窗的家長，當老師都有透視能力？」、「我還遇過拿手電筒照妳，示意小孩要回家的」、「還有家長自認為每天都會來接小孩，老師怎麼認不得他？」

許多網友則笑成一團說，原PO的形容方式真的太幽默了，「好好笑啦！老師妳好會形容」、「幽默感100分」、「這也太有梗了哈哈哈」、「老師對檳榔好了解喔！」