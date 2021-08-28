氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，昨日東部最高溫達37.3度，其他地區高溫約在36度左右：北部36.7度，東北部36.2度，中部35.4度，南部36.4度。昨日晴朗穩定，午後竹苗、南投及嘉義山區，以及高雄有小範圍局部零星降雨，影響很小。今晨4時觀測資料顯示，各地晴朗無雲，西部陸地有因大氣穩定而呈現的假波。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日至1日，「太平洋高壓」增強西伸，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，戶外活動，多喝水、小心中暑。午後對流受到沉降作用的壓制，今、明兩天竹苗以南山區有小範圍零星短暫陣雨的機率，30日至1日，竹苗以南山區及少部分鄰近平地有局部短暫陣雨的機率，影響皆不大。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，2日、3日「太平洋高壓」略減弱，水氣增多，午後對流增強、範圍擴大。