疫情降溫，餐廳逐步開放內用，你的口袋名單訂好位了嗎？吃大餐的同時，別忘了照顧你的腸胃！但面對不同的胃腸症狀，該如何應對呢？接下來就替大家一一解析。

1.胃痛

▪️可能成因：暴飲暴食、刺激性食物、酒精等會增加胃酸的分泌，造成胃部發炎。

▪️如何緩解：制酸劑 (胃散)

▪️作用方式：鋁/鎂/鈣/鈉鹽能與胃酸中和，減少因胃酸過多引起的不適。

2.消化不良

▪️可能成因：飲食內容過於單一 (如：吃到飽)，使負責消化的酵素或輔酶來不及分泌所引起。

▪️如何緩解：消化酵素

▪️作用方式：補充額外的酵素可協助將大分子分解為小分子，以利人體吸收。

3.腹瀉

▪️可能成因：細菌/病毒感染、食物中毒、飲食不當等，影響腸道菌叢生態。

▪️如何緩解：益生菌

▪️作用方式：依菌種的不同能各自定殖於大小腸，提升免疫力，並促進腸道菌叢正常化。

(圖/微笑藥師網提供)

以上建議能緩解不同成因所引起的腸胃不適，但提醒大家，若症狀持續或未改善，則須盡速就醫，才能找到真正的病因，使用更適合的藥品！