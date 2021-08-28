海巡署本月罕見查獲一起走私貓的案件，因防疫考量，已將154隻貓全數安樂死，引發輿論譁然。對此，負責此次執行安樂死的獸醫在臉書發文，自陳「親手終結了154條生命」挨罵，但她也提出一件事，盼望反對走私動物安樂死的民眾能反思。

這名獸醫師25日在個人臉書發文，開篇即寫下，「我愛貓貓，但我親手終結了154條生命為的是什麼？」她透露也曾經想過現行走私動物相關法規太冷酷，只是在2013年全台爆發鼬獾狂犬病，是靠著全台獸醫師努力替毛小孩打預防針，才逐漸守下疫情。

這名獸醫師話鋒一轉，反問大家，「想想為什麼走在台灣街頭不用害怕哪隻毛小孩出來咬你？」再要大家想想為什麼台灣的毛小孩去美國、加拿大、歐盟時，手續都簡便，不需要申請輸入許可，也不用被隔離？

獸醫師指出，理由就是因台灣對於動物的防檢疫措施受國際認可，一切全是靠著多人堅守在邊境的防線而來，而民眾對於154隻貓咪遭安樂死一事，卻用幾近冷血與不理性的方式批評，讓她不禁想問，「大家真的能體會自己現在的幸褔是從何來的嗎？」

文章曝光後，不少網友湧入留言區回應，「你的貓貓狗狗可愛，是因為有人為你負重前行」、「辛苦了，謝謝您們守護了臺灣」、「通往地獄的路是由善意鋪成的，希望大真能真的了解」、「謝謝你們守護台灣的毛孩子們」。