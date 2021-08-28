美國網球公開賽28日緊急針對新冠肺炎疫情改變規定，他們於會內賽開打前72小時宣布，所有進場觀眾必須出示接種疫苗的證明，否則將被禁止入場！原先紐約市長辦公室的命令只限制中央球場的觀眾要打疫苗，美國網總（USTA）擴大為所有12歲以上的觀眾都要有疫苗證明。

去年因為疫情導致閉門比賽，美網今年資格賽仍然以閉門舉行，會內賽則是開放100%觀眾席位。這項臨時禁令可能讓一部分觀眾被擋在門外，他們先前買票的時候，USTA曾表示「不必戴口罩」「不必打疫苗」也能進場。

《美聯社》引述USTA的說法：「我們的目標不是零病例，而是避免失控的疫情爆發。」由於delta變種病毒的高傳染性，美國又出現今年1月以來的另一波疫情高峰。美網觀眾必須持有疫苗接種證明（實體影本或App形式），疫苗只要打過1劑就可以。比賽將於30日開打，兩周的時間估計將近70萬人觀戰。

隨著美國防疫壓力增加，職棒大聯盟的球隊也開始要求不須上場比賽的職員工接種疫苗。美媒ESPN報導，休士頓太空人是第一個做到全體員工施打疫苗的球團，太空人與華盛頓國民先後鐵腕祭出「疫苗令」，任何員工如果沒打疫苗又拿不出豁免證明（因為疾病、信仰而免打疫苗），將會被球團解僱。畢竟美國不缺疫苗，他們煩惱的是那些拒絕接種的人。