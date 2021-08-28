【愛傳媒左化鵬專欄】鄭華娟是一個台灣女歌手的名字，三十多年前，她閃亮出現在台灣的星空，光彩奪目，熠熠生輝，可惜就像子夜的流星，瞬間不知殞落何方。

其實她並未消失不見，就如她的成名曲《往天涯的盡頭單飛》，她振翅飛向了歐洲，由台灣人的社會融入了一個德國人的家庭，成了旅德作家鄭華娟。

畢業於華岡藝校西樂科的鄭華娟，本身留下的作品不多，但都曲曲動聽，多才多藝的這位才女也是詞曲創作者，她藉由其他著名歌手美妙的嗓音，演繹自己一首首膾炙人口的作品。

如林慧萍的《風吹草動》，蔡健雅的《跟你借的幸福》，那英的《醒時作夢》，張雨生的《不管不管》，莫文蔚的《單人房雙人房》，林志炫的《蒙娜麗莎的眼淚》，梁詠琪的《天使與海豚》、《收不到訊號》，潘越雲的《謝謝你曾經愛我》，張艾嘉的《飛向異鄉的747》，陳淑樺的《聰明糊塗心》，陶晶瑩的《太委屈》、《充滿希望的嘆息》，張惠妹的《灰姑娘》、《甜言蜜語》、《寂寞保齡球》，張清芳的《加州陽光》、《說什麼恨不相逢未嫁時》、《週末的夜晚我不哭》，優客李林的《少年遊》、《多情種》，鄭怡的《天堂》、《紫色唇印》等，曲多不及備載。

閩南語歌曲，也有江蕙的《返來我身邊》、《遙遠的等待》，潘越雲的《情字這條路」，施文彬的《愛愈深心愈疑》等。

鄭華娟和她的學姐三毛一樣，都喜歡旅遊。二十二歲時，她背負行囊，前往歐洲旅遊，在德國遇見了老公麥可，一見如故的兩人都是一九六三年生，生肖都屬兔，一隻是台灣的雌兔，一隻是日耳曼種的雄兔，雌兔眼迷離，雄兔腳撲朔，兩兔傍地走，在德國南部的黑森林，蹦蹦跳跳了八年，一九九三年，在史派亞小鎮共築愛的小窩。

婚宴當天，許多台灣藝人包機前往觀禮，他們爭搶麥克風高歌不斷，台灣人的熱情，讓表情嚴肅不苟言笑的德方賓客，大開眼界。

台灣媳婦在德國的生活是多采多姿的，在公婆的眼中，鄭華娟簡直就是開心果，她陪婆婆上街買菜，陪公公閒聊八卦，聖誕夜，她教公婆和老公四人圍桌打麻將，吃、碰、胡牌聲中，潛移默化的宣揚了中華文化，每星期四，他要老公麥可充當秘密情人，兩人假裝不相識，在街頭一家餐館不期而遇，發展出一段婚外情。

異鄉的生活是如此的充滿情趣，而她也將這些生活中的點點滴滴，出版了一本本著作，藉由文字介紹了國人較為陌生的德國。如：《海德堡之吻》、《香水婚紀念》、《黑森林的愛情樹》、《花內褲排排掛》、《鄭華娟的歐式家庭生活手記》、《溫柔的心強大的力量：德國人的日常思考》、《求婚大旅社》、《南十字星下的約定》等。她的文字充滿諧趣，內容五花八門，引人入勝，讓人一讀，愛不釋手。

作者為資深媒體人

照片來源：YouTube截圖。

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