【愛傳媒葉毓蘭專欄】疫情爆發後，在台灣的街頭沉寂許多，幾乎是百業蕭條。但是在居家避疫的期間，再怎麼百業蕭條，仍有行業一枝獨秀，那就是讓五湖四海聞之喪膽的詐騙！

看看在你（妳）的FB上，是不是有越來越多交友邀請？每個不知從哪裡蹦出來的男士、女士，怎麼會那麼剛好，都和妳（你）有些類似的經歷、相同的喜好，而那張照片，就那麼的令人心動？！

如果你接受了邀請，你就進入了設好的局，但是放心，她（他）一定會耐心培養感情，讓你誤以為這是上帝（神）給你的補償，這是你應有的緣分，然後，當你相信愛情後，就準備成為祭獻了。

不要低估愛情的力量，也不要高估自己的理智。這樣的騙局，別說十年前喧騰一時的留美女博士被一個自稱是美國CIA局長的「真愛」騙了百萬；六月中，台南有位73歲的比丘尼，為了一個自稱是阿富汗的美軍將領的「真愛」，也是在銀行匯款時被攔下來了。

刑事警察局會把這些在社群媒體上常常出現的梗語列出來，各位就自己看著辦吧！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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